jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 3°

Un superior de una reconocida empresa en San Juan quedó tras las rejas: lo descubrieron llevándose dinero de una caja fuerte

El empleado es Diego Rubén Kamariski, quien se desempeñaba como jefe de ventas. El miércoles terminó en la Comisaría 3°. La UFI Delitos Contra la Propiedad secuestró llaves, efectivo y su celular, y ordenó su alojamiento en la Comisaría 3° de Trinidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Diego Rubén Kamariski quedó detenido este miércoles y permanece alojado en la Comisaría 3° de Trinidad, según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan. El hombre, empleado jerárquico de una empresa sanjuanina conocida bajo el nombre de fantasía “Tankito”, está acusado de haber sustraído dinero en efectivo de la caja fuerte de la compañía.

Lee además
Reconocida empresa sanjuanina fue seleccionada por Vicuña para operar servicios clave en el campamento de alta montaña durante los próximos cinco años.
Minería

En un guiño al compre local, Vicuña eligió a una empresa sanjuanina para un contrato jugoso: quién es y qué hará
quien es el empleado infiel que cayo por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La investigación, a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre de apellido Suárez, socio-gerente fundador de la firma. Según consta en la denuncia, hace unas tres semanas la contadora de la empresa detectó que la manija de la caja fuerte -instalada en la oficina de reuniones o ventas- no estaba en su posición habitual. Poco después, se advirtió la falta de dinero. Ante esa situación, los directivos revisaron las cámaras de seguridad y detectaron que, en varias fechas y entre las 16.30 y las 18.00, la cámara que apuntaba al sector de la caja fuerte dejaba de grabar.

Al analizar las grabaciones de otros sectores, que funcionaban con normalidad, los responsables observaron a Kamariski ingresar al área de monitoreo y desinstalar la cámara correspondiente al sector de la caja fuerte, para luego dirigirse a ese espacio.

Frente a esa irregularidad, la empresa instaló una cámara adicional. Gracias a ese nuevo registro, se lo habría observado abriendo la caja fuerte y retirando dinero. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso tenía en su poder llaves tanto de la puerta de ingreso como de la caja, pese a que la única llave habilitada era utilizada por la hija del socio-gerente y la contadora, por lo que se presume que hizo copias.

El caso tomó mayor impulso cuando la hija del denunciante informó a las autoridades que, mediante la nueva cámara, habían detectado un nuevo episodio en el que Kamariski regresaba a la caja fuerte. Personal policial se presentó en el lugar, lo entrevistó y secuestró dos llaves doradas con la inscripción “Tabor”. También se incautó un fajo con $66.000 en billetes de $2.000 y otros $78.000 en distintas denominaciones.

Con esos elementos y la sospecha fundada de reiteración delictiva, la Justicia ordenó la detención de Kamariski y el secuestro de su teléfono celular para la realización de pericias.

Temas
Seguí leyendo

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Recibió el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en Santa Lucía y su hija presentó mejoras

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

Encontraron a un hombre que llevaba 6 días desaparecido en San Juan

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

La defensa del oficial Rodríguez confirmó que irá a la Corte y sostuvo que la conducta del camionero riojano "era un peligro"

Albardón: entró sigiloso a una casa y se robó todo lo que encontró de valor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia. 
Clave

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes
Giro inesperado

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Inflación en San Juan.
Estadística

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional