Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

“Los Borges” de Chimbas siempre son noticia. Este miércoles lo fue por una nueva audiencia en Flagrancia. Liliana “La Borges” Loyola acordó el juicio abreviado y recibió una condena de 25 días de prisión -será domiciliaria- por aquel violento episodio de septiembre último en el que, por celos, terminó “entregando” a su marido narco a la Policía.

Loyola se hizo conocida, al igual que su exesposo, por el apodo de “Los Borges” en referencia a la singular pareja de narcos de la serie televisiva El Marginal. La mujer fue llevada a juicio este miércoles por el delito de desobediencia a una orden judicial, en razón de que el 30 de septiembre pasado rompió la puerta de la casa de Alejandro Alcayaga y le armó una escena de celos, pese a que tenía una prohibición de acercamiento.

image Las fotos tras la detención de la pareja el 30 de septiembre pasado.

La abogada María Filomena Noriega, su defensora, hizo el ofrecimiento del juicio abreviado y llegó a un acuerdo con la fiscal María Paula Carena. Fue así que Loyola admitió su responsabilidad en la autoría de ese delito y el juez Ricardo Grossi Colombo finalmente la condenó a la pena de 25 días de prisión, a cumplir en su domicilio dado que tiene problemas de salud.

El episodio que ahora terminó con la condena de Loyola se produjo aquella noche de septiembre último, cuando ella irrumpió por la fuerza en la vivienda de Alejandro Alcayaga, en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. A pesar de que tenía una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia, la mujer rompió la puerta de ingreso, discutió violentamente con su expareja y causó destrozos en el interior del inmueble.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora de Loyola, y la fiscal María Paula Carena.

Al rato llegó una patrulla policial y ahí el caso tomó un giro inesperado. Durante la requisa en la vivienda, los uniformados hallaron 594 gramos de cocaína, lo que terminó complicando seriamente a Alcayaga. En ese procedimiento, Loyola también quedó detenida e imputada por desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio y daños. Con el avance del expediente, estas dos últimas calificaciones fueron desestimadas y solo quedó firme la acusación por desobediencia, ya que su exmarido la había denunciado previamente para que no se le acercara ni lo molestara.

Tras aquella primera detención, Loyola volvió a quedar bajo la lupa el 10 de noviembre último. Ese día fue arrestada nuevamente en un operativo por drogas ordenado por la Justicia Federal. En dicho procedimiento también quedó detenida su hija, acusada de presunta comercialización de estupefacientes. Por esa causa, el Juzgado Federal le dictó prisión preventiva domiciliaria, medida que continúa cumpliendo en la actualidad, independientemente de la condena resuelta ahora en Flagrancia.

En cuanto a Alejandro Alcayaga, su situación quedó definida el 11 de noviembre, cuando firmó un juicio abreviado en los Tribunales Federales por el secuestro de los más de 500 gramos de cocaína hallados en su casa aquella noche del 30 de septiembre. La acusación inicial por comercialización fue modificada a tenencia de estupefacientes y, tras un juicio abreviado, recibió la pena de 1 año de prisión efectiva, la cual cumple en su domicilio por razones de salud. Así, Alcayaga quedó bajo un régimen similar al de Loyola, quien también continúa con arresto domiciliario en el marco de la causa federal que la mantiene imputada.