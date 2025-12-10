Rawson: caen dos hombres con droga y una fuerte suma de dinero tras una persecución nocturna

Una situación cargada de tensión se desató en las primeras horas de la mañana en la zona sur del Gran San Juan, cuando personal del Grupo de Acción Rápida Motorizada (G.A.M.) logró frenar la huida de dos individuos que se desplazaban de forma llamativa por los alrededores de la Villa 17 de Agosto , en Rawson . El episodio comenzó cuando los uniformados advirtieron la actitud evasiva de los hombres y, al intentar entrevistarlos, estos aceleraron la marcha para escapar.

La maniobra desencadenó una persecución corta pero intensa, que terminó pocos metros más adelante gracias a la intervención de los motociclistas del G.A.M. Una vez retenidos, los agentes procedieron a identificarlos y revisarlos, encontrando entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancias ilegales. Pruebas preliminares confirmaron que se trataba de cocaína y marihuana.

Además del material estupefaciente, los policías incautaron $330.000 en billetes, dinero cuya procedencia no pudieron justificar y que ahora se investiga como posible ganancia vinculada a la comercialización de droga.

Ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia tras ser trasladados a la comisaría correspondiente, donde se inició el procedimiento legal.