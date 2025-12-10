miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Rawson: caen dos hombres con droga y una fuerte suma de dinero tras una persecución nocturna

La Policía interceptó a dos sospechosos en la Villa 17 de Agosto, luego de una corrida en la vía pública. Llevaban cocaína, marihuana y $330.000 en efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
secuestro de droga enRawson

Una situación cargada de tensión se desató en las primeras horas de la mañana en la zona sur del Gran San Juan, cuando personal del Grupo de Acción Rápida Motorizada (G.A.M.) logró frenar la huida de dos individuos que se desplazaban de forma llamativa por los alrededores de la Villa 17 de Agosto, en Rawson. El episodio comenzó cuando los uniformados advirtieron la actitud evasiva de los hombres y, al intentar entrevistarlos, estos aceleraron la marcha para escapar.

Lee además
un delivery de pedidosya fue atropellado por otro motociclista que se dio a la fuga en rawson
Impactante video

Un delivery de PedidosYa fue atropellado por otro motociclista que se dio a la fuga en Rawson
video: feroz enfrentamiento en calle 5 entre jovenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

La maniobra desencadenó una persecución corta pero intensa, que terminó pocos metros más adelante gracias a la intervención de los motociclistas del G.A.M. Una vez retenidos, los agentes procedieron a identificarlos y revisarlos, encontrando entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancias ilegales. Pruebas preliminares confirmaron que se trataba de cocaína y marihuana.

Además del material estupefaciente, los policías incautaron $330.000 en billetes, dinero cuya procedencia no pudieron justificar y que ahora se investiga como posible ganancia vinculada a la comercialización de droga.

Ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia tras ser trasladados a la comisaría correspondiente, donde se inició el procedimiento legal.

Temas
Seguí leyendo

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

Violento asalto en Rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ratifican la perpetua para el oficial de policia que acribillo a un camionero riojano en valle fertil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos