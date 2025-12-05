Violento asalto en Rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados

Este jueves 4, dos individuos irrumpiendo en la mercería en el departamento de Rawson y fueron captados por las cámaras. Entraron armados de forma violenta sin quitarse los cascos de motociclista, lo que dificultó su identificación desde el primer momento.

Según se puede observar, uno de ellos empuñaba un arma de fuego y el otro sostenía una pala, elementos con los que intimidaron a quienes estaban en el local. Apenas cruzaron la puerta, la dueña les pidió que no avanzaran hacia la vivienda que comunica con el comercio, mientras el cómplice apuntado con la pistola sometía a un hombre que luego fue despojado de su billetera.

En cuestión de segundos, el ladrón armado notó que la llave había quedado en la cerradura y trabó la puerta desde adentro, dejando a las víctimas completamente encerradas y sin margen para pedir auxilio. La comerciante intentó frenar el robo advirtiéndoles que todo estaba registrado por cámaras, pero los asaltantes ignoraron su advertencia.

Los audios del video captaron el clima de tensión que se vivió: la mujer explicó que no tenían más dinero que lo que había en el momento, a lo que uno de los delincuentes respondió ordenando que lo guardaran “en una bolsa”.

Un hombre que estaba en el lugar fue obligado a tirarse al piso. Aunque uno de los asaltantes le pidió que “se quedara tranquilo”, inmediatamente lo presionó para que entregara el efectivo “rápido”.

Tras tomar el dinero disponible, los delincuentes huyeron del lugar. Por ahora no se registraron detenciones vinculadas al hecho.