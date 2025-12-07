domingo 7 de diciembre 2025

Flagrancia

Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama

Un hombre de 31 años fue detenido el sábado por la mañana, intentó sustraer una moto y una bicicleta, ahora está acusado de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado por la mañana en Rawson tras un operativo que incluyó la persecución de vecinos y la intervención policial. Está acusado de robo en grado de tentativa y violación de domicilio, en dos hechos en concurso real.

image

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 en el Barrio Alameda, cuando el sujeto habría intentado sustraer una motocicleta y una bicicleta. Al ser advertido, vecinos salieron tras él, iniciando una persecución que continuó por varias cuadras y culminó en el Barrio Franklin Rawson.

image

En su intento por escapar, el sospechoso ingresó a una vivienda ajena, lo que configuró la violación de domicilio. Tras recibir la autorización de la dueña de la casa, personal de la Subcomisaría Ansilta ingresó y encontró al hombre oculto debajo de una cama, donde fue aprehendido. El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, que continuará con las medidas legales correspondientes.

image
