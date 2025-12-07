Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado por la mañana en Rawson tras un operativo que incluyó la persecución de vecinos y la intervención policial. Está acusado de robo en grado de tentativa y violación de domicilio, en dos hechos en concurso real.

image El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 en el Barrio Alameda, cuando el sujeto habría intentado sustraer una motocicleta y una bicicleta. Al ser advertido, vecinos salieron tras él, iniciando una persecución que continuó por varias cuadras y culminó en el Barrio Franklin Rawson.

image En su intento por escapar, el sospechoso ingresó a una vivienda ajena, lo que configuró la violación de domicilio. Tras recibir la autorización de la dueña de la casa, personal de la Subcomisaría Ansilta ingresó y encontró al hombre oculto debajo de una cama, donde fue aprehendido. El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, que continuará con las medidas legales correspondientes. image

Temas robo

persecución

Rawson