Atrapan a un menor que entró a robar a un local de ropa en Albardón

Un adolescente de 17 años fue aprehendido el pasado viernes por la mañana luego de protagonizar un robo en una tienda de ropa ubicada en Villa General San Martín, en el departamento Albardón.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30, cuando personal policial fue alertado por el CISEM 911 sobre un ilícito en un local comercial cuya vidriera había sido dañada para ingresar. Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda por la zona.

Minutos después, un miembro de la motorizada de la Unidad Operativa Las Tapias logró interceptar al sospechoso en las inmediaciones del Parque Latinoamericano. El joven llevaba consigo dos bolsas donde trasladaba unas 18 prendas de vestir, las cuales fueron secuestradas y más tarde devueltas a su propietario.

Por disposición del Juzgado de Niñez y Adolescencia de turno, el menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia.