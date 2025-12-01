Cayó cuando golpeaba a un joven para robarle las zapatillas en el Parque 25 de Mayo

Un hombre fue detenido en las últimas horas en el Parque 25 de Mayo después de ser sorprendido mientras agredía a un joven con la intención de robarle sus zapatillas. El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por el espacio verde y advirtió a un grupo de sujetos golpeando a la víctima.

Al intervenir, los efectivos constataron que uno de los agresores, identificado como Sosa, mayor de edad, intentaba sustraerle el calzado al joven. Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron un par de zapatillas escondidas debajo de la remera del detenido. Minutos después, la víctima reconoció las zapatillas como propias.

Tras la aprehensión, el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Ezequiel Eiben, se presentó en la comisaría correspondiente y ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia para determinar la situación procesal del detenido.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas robo