lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Cayó cuando golpeaba a un joven para robarle las zapatillas en el Parque 25 de Mayo

Personal policial que patrullaba la zona intervino de inmediato y aprehendió al agresor. La víctima reconoció como suyas las zapatillas recuperadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre fue detenido en las últimas horas en el Parque 25 de Mayo después de ser sorprendido mientras agredía a un joven con la intención de robarle sus zapatillas. El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por el espacio verde y advirtió a un grupo de sujetos golpeando a la víctima.

Lee además
insolito: lo inauguraron hace 4 dias y ya robaron en el paseo gastronomico de rawson
Por calle Lemos

Insólito: lo inauguraron hace 4 días y ya robaron en el paseo gastronómico de Rawson
un adolescente fue asaltado por motochorros armados que le robaron la bicicleta
Chimbas

Un adolescente fue asaltado por motochorros armados que le robaron la bicicleta

Al intervenir, los efectivos constataron que uno de los agresores, identificado como Sosa, mayor de edad, intentaba sustraerle el calzado al joven. Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron un par de zapatillas escondidas debajo de la remera del detenido. Minutos después, la víctima reconoció las zapatillas como propias.

Tras la aprehensión, el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Ezequiel Eiben, se presentó en la comisaría correspondiente y ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia para determinar la situación procesal del detenido.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

Detuvieron a un hombre en Angaco por amenazar a su pareja con un cuchillo y atacar a un policía

Crimen de Villa San Patricio: ratificaron la preventiva para el principal acusado de asesinar a un joven de dos disparos

Bombazo: preventiva para un expolicía brigadista de la Justicia acusado de filtrar información a un barra de San Martín

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Así quedó el auto que se prendió fuego en Chimbas

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre

Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados
Con grandeza

Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados