Crimen de Villa San Patricio: ratificaron la preventiva para el principal acusado de asesinar a un joven de dos disparos

Este lunes ratificaron la prisión preventiva de un año para el principal acusado del crimen de Matías Emiliano Díaz Améstica sucedido el pasado 17 de octubre en el interior de la Villa San Patricio, en el departamento de Chimbas. Se trata de Jonathan Lucero, quien fue detenido una semana después de ocurrido el hecho. La defensa que lleva la doctora Filomena Noriega había solicitado que se apliquen medidas coercitivas menos gravosas, sin embargo, el juez de impugnación Renato Roca no dio lugar a la petición y dispuso que el acusado cumpla el año de prisión preventiva.

Luego del cuarto intermedio, el magistrado dicto resolución desfavorable para Lucero argumentando que la prisión domiciliaria no estaba ajustada a derecho, "advierto que la resolución del juez de garantías que le había impuesto la prisión preventiva ha realizado de manera completa y razonada la oralización de los argumentos teniendo principalmente en cuenta la verosimilitud de los hechos", expresó.

La pretensión de la defensa era que el plazo de la medida sea solo por tres meses, argumentando que el joven involucrado es padre de un menor, además de ser el único sostén de la familia. Es decir, que tiene arraigo y no existiría peligro de fuga.

Pese a esto, el juez Roca hizo notar que la complejidad y la naturaleza del hecho no permiten acortar los tiempos de la prisión preventiva. Además de remarcar que en el lapso de la investigación exigieron "alarmas y riesgos" que hacer "presumir peligro de fuga". Hay que agregar que lucero tiene antecedentes que datan del año 2018 por una pena condicional cumplida. Pese a esto, no se han cumplido los 10 años necesarios para poder volver a poner una próxima eventual ejecución en suspenso.

Actualmente hay elementos que se encuentran en análisis como el celular del implicado, sin embargo la moto y el arma con las que Lucero habría actuado no han sido localizadas hasta el momento.

El hecho

El día 17 de octubre, aproximadamente a las ocho de la noche, en el interior de la vía San Patricio, Matías Díaz se encontraba frente o en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en calle Formosa, parado en la vereda norte y acompañado por varios menores de edad. En ese contexto, el imputado ingresó a la arteria a bordo de una motocicleta, se detuvo, descendió del rodado y efectuó al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, de las cuales dos impactaron en la humanidad de Matías Díaz, provocándole la muerte de manera inmediata.

Diversos testigos presenciales menores de edad cuya declaración se recibió mediante testimonial videograbada aportaron elementos que permitieron sostener la hipótesis del Ministerio Público respecto de la autoría del imputado. Asimismo, otras declaraciones dieron cuenta de un conflicto previo entre el imputado y la víctima, señalando también quién sería el propietario de la motocicleta utilizada y el posible móvil del hecho, vinculado a un ajuste de cuentas.

Tras el homicidio, entre el 17 y el 21 de octubre, se llevaron a cabo numerosos allanamientos en distintos domicilios vinculados al imputado, quien finalmente se presentó de manera espontánea el 21 de octubre, alrededor de las 10:30 horas. Se registraron, además, indicios de que el imputado habría salido de la ciudad con posterioridad al hecho, lo que fue desmentido por la defensa.