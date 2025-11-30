De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

El fútbol sanjuanino tiene muchos momentos importantes que mereces ser reconocidos. Casi todas tienen que ver con la lucha, la constancia y el desahogo de haberlo podido lograr al final de todo. Esta es la historia de Rodrigo Galván , el pibe que empezó a jugar en un potrero de Chimbas y hoy se muda al viejo continente para buscar el ascenso con un equipo italiano. Su curriculum, de ídolo a sus padres y la dedicación diaria a la fundación, la que ayuda y le brinda asistencia a los más necesitados.

En Chimbas lo conocen desde chico. En el Barrio Centenario, donde Rodrigo 'Picante' Galván dio sus primeros pasos, todavía recuerdan al pibe que salía del colegio y corría directo a la canchita de tierra y arcos de ladrillos del Sport Andacollo, su primer club y el lugar donde nació su amor por la pelota. Hoy, con 23 años, aquel delantero moldeado entre potreros y tardes de Liga Chimbera está a punto de cumplir uno de sus sueños: mudarse al fútbol italiano.

image

Rodrigo es el mayor de cuatro hermanos -Valentín, Ariana y Mateo- y creció bajo el impulso deportivo de sus padres, Laura y David, a quienes tiene muy presentes y reconoce como sus ídolos. "Siempre hicieron lo imposible para que nunca nos faltara nada. Nunca me dejaron caer ni abandonar el deporte", contó a Tiempo de San Juan el ex Alianza. Su papá, futbolero de alma y quien vio muy de cerca su capacidad, fue el primero y quien lo empujó a jugar de delantero: "Tenés que hacer goles", le repetía.

b0531ff1-e88b-4200-99eb-3053642ef0b7

El jugador surgió e hizo base en el Sport Andacollo de su barrio. Luego de eso, hizo inferiores en Sportivo Peñarol hasta debutar en el Federal A en 2022, ya con 20 años. Además, tuvo paso por Trinidad, Unión -donde nació su apodo 'Picante'-, Alianza y también tuvo un breve paso por Flandria, en Buenos Aires, que le permitió quedarse con el pase en su poder. Su buen desempeño individual, colectivo y el hambre de conquistarlo todo con sus goles, llegó la oportunidad.

El tan deseado comunicado llegó desde Puglia, al sur de Italia. El Manduria Sport, equipo que milita en la Promozione B, lo contactó por medio de un amigo y de la agencia SomosUnoGroup. "Hace semanas se venían comunicando conmigo, pero tenía compromiso con mi club actual (Alianza), que siempre se portó de la mejor manera. Lo tomé con felicidad, pero sabía que debía concentrarme en lo que tenía", aseguró el delantero, cuando todavía debía vestir los colores del Lechuzo en el Regional Amateur.

image

A pesar de su corta edad, Rodrigo Galván lleva algo más profundo que goles y esfuerzos. Desde chico participa en la Fundación Deporte y Salud DIBERBOLL, creada por su padrino Fido Galván, un espacio que lo marcó y que lo impulsa a soñar con ayudar a los que más lo necesitan. "Mi sueño es vivir de esto y poder ayudar a personas necesitadas", dijo, con la humildad del pibe que sigue recordando las tardes en la calle Catriel como capitán de su equipo del barrio.

image

Hay mucho esfuerzo y dedicación de por medio. Galván sabe lo que le costó y que si bien se muda lejos de su familia, es para perseguir su sueño y llegar lejos en lo que siempre quiso ser. Nadie le regaló nada y detrás de esta oportunidad se esconden golpes, constancia y una esencia que no cambia. A nada de que el pibe del potrero de Chimbas ponga su sueño en marcha en el ascenso del fútbol italiano.