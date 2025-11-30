lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Ambos casos generaron controversia por la figura que representaban los imputados. Sin embargo, no fueron los únicos que quedaron en el ojo de la tormenta, pues los colegas que participaron del proceso también se vieron cuestionados, sospechados de cometer -casualmente- el mismo delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10 (1)

Los dos juicios por mala praxis que recientemente sacudieron a San Juan, el caso de Julieta Viñales, que terminó con la condena del otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, y el caso del bebé Lorenzo Narváez Barrionuevo, que derivó en la condena de la obstetra Daniela Saldívar, presentaron una coincidencia inquietante: además del profesional condenado en cada proceso, otros médicos quedaron bajo sospecha por haber brindado un supuesto falso testimonio durante los debates orales.

Lee además
tras el fallo contra babsia, otros dos medicos quedaron en la mira: sera investigados por falso testimonio
Fundamentos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio
bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos medicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Aunque se trata de eventos médicos y contextos distintos, ambos juicios dejaron expuesta la tensión entre la práctica profesional, las responsabilidades penales y la confrontación entre peritajes y relatos clínicos. Es por eso que, tras la participación de los colegas de los imputados por mala praxis, se sembraron sospechas en las declaraciones de algunos de ellos y, a pedido de las autoridades, serán investigados por la Justicia.

Es que dichos testigos podrían haber faltado a la verdad para favorecer a un colega, lo que disparó pedidos formales para investigar su conducta bajo la figura del artículo 275 del Código Penal, un ilícito que prevé un castigo de un mes a cuatro años de prisión.

En la causa de Viñales, en los fundamentos del fallo condenatorio contra Babsía, el juez Ricardo Moine pidió que los médicos Gema Leguiza y Diego Martínez fueran investigados por la presunta comisión de falso testimonio. Acorde los argumentos que esgrimió el magistrado, los profesionales de la salud habrían descrito el procedimiento de intubación como simple, rápido y sin dificultades, pese a que otros médicos y una enfermera afirmaron que la intubación fue compleja y problemática.

Incluso, el juez señaló en su sentencia que una lesión esofágica y el daño a la arteria carótida sugerían una maniobra traumática. Fue por ello que concluyó que, de algún modo, habrían intentado presentar un escenario clínico "exitoso" en contradicción con el resto de la evidencia. En ese marco, la resolución -que fue impugnada- debería quedar firme para que las actuaciones sean remitidas a la UFI Genérica y se inicie una investigación preliminar para con los médicos.

En el caso Saldívar, fue la fiscalía la que solicitó que Paula Belén Rubia Lauria (anestesióloga) y Mariana Flichman (médica legal) sean investigadas por falso testimonio. El fiscal Francisco Micheltorena consideró que las profesionales habrían intentado favorecer a la imputada mediante declaraciones o informes irregulares.

El Ministerio Público, que instruyó el caso que finalizó con una condena para la obstetra, remarcó que lo expuesto por las médicas resultó omisivo respecto del sufrimiento fetal y de las fallas en la atención del parto. Fue por ello que desde la UFI de Delitos Especiales señalaron que habrían afirmado falsedades para generar un marco de normalidad clínica que no existió.

De igual modo que el caso anterior, la instrucción preliminar iniciaría una vez que el fallo quede firme, ya que también fue impugnado por las partes que no quedaron conformes con el año de prisión en suspenso y los 5 años de inhabilitación a ejercer la medicina que dictó el juez Alberto Caballero. Si el mismo fuera respaldado por las vías superiores, las actuaciones se remitirían a la UFI Genérica.

La coincidencia, al menos en estos dos casos, abre la puerta de las especulaciones sobre supuestas maniobras de colegas que intentan protegerse mutuamente. Lo cierto es que, para afirmar tal cuestión, en ambas situaciones deberán comprobarse las sospechas para afirmar tal cosa.

Temas
Seguí leyendo

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Video: impactante robo en un negocio del Barrio Aramburu, con un ladrón amenazando con un arma blanca

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

Caucete: un menor huyó de un control, chocó dos veces a la Policía y terminó incrustado en una casa

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Detuvieron a un ladrón tras un robo en una obra en construcción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
imagenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado
Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Te Puede Interesar

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete