Fundamentos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio

El pedido lo hizo el juez Ricardo Moine, quien apuntó hacia los profesionales que asistieron e intubaron a Julieta Viñales. La defensa del sentenciado los había responsabilizado por causar la fatalidad. Quiénes son y por qué estarían complicados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
13

A diez días de la condena contra Maximiliano Babsía, el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales, el juez del juicio dio a conocer los fundamentos del fallo y en el dictamen solicitó que otros dos profesionales de la salud fueran investigados por falso testimonio. El pedido de Ricardo Moine se basó en las declaraciones de los mismos durante el debate, que habrían sido puestas en crisis no sólo por la defensa del imputado, sino también por otros testigos.

Se trata de los médicos Gema Leguiza y Diego Martínez, que quedaron bajo la lupa por -presuntamente- haber faltado a la verdad. Según manifestó el magistrado, al ser preguntados por el procedimiento de intubación de la paciente, dijeron que el mismo no fue dificultoso. Sin embargo, otros profesionales que intervinieron en la práctica sostuvieron lo contrario.

"Entiendo que habrían intentado hacer aparecer como que el procedimiento fue realizado con total expertiz resultando simple y rápido, cuando del resto de las pruebas surge lo contrario", indicó Moine en la presentación que será analizada por las partes y que, luego, apelarán en función de sus posturas. Por un lado, el abogado del otorrinolaringólogo, Fernando Castro, lo cuestionará en busca de la absolución, mientras que la querellante Cristina Naveda bregaría por un pena más elevada.

Babsía fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional y a 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina, tras ser hallado responsable del delito de homicidio culposo por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes, tal lo dispone el artículo 84 del Código Penal.

La defensa del médico acusado, de hecho, había apuntado los cañones hacia Leguiza y Martínez en los alegatos, asegurando que la intubación que le realizaron a Viñales fue la causante de la herida letal que sufrió la joven. Para ello, recordó que una enfermera aseveró en el juicio que la intervención fue defectuosa. "Dijo que la intubación fue problemática, que costó, pero llamativamente cuando se le preguntó lo mismo a la autora de la intubación, que es Gema Leguiza, dijo que la intubación fue perfecta, que no demoró mucho tiempo, algo que también fue apoyado por el doctor Diego Martínez", expresó.

Para ello no encontraba explicación y, por tanto, Castro arremetió: "Si la actuación fue tan exitosa como como dice la doctora Leguiza y el doctor Martínez, no se puede explicar por qué hubo una lesión en el esófago, según dice el informe... Explicó acá el histopatólogo, que había una lesión en el esófago de carácter traumático... Es muy probable que la lesión de la arteria carótida se haya producido en ese acto de intubación".

Sumado a ello, el juez se tomó del testimonio de otro médico, Sebastián Lifchitz, quien destacó que "intubar al paciente en esas circunstancias no es nada fácil". También mencionó lo que expresó otro especialista sobre la maniobra, quien remarcó que "hubo dificultades para la intubación".

Por todo ello, remitió copia de las actuaciones a la Unidad Fiscal Genérica para que en su caso se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio, ilícito previsto en el artículo 275, segundo párrafo, del Código Penal.

