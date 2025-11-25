Recuperaron un vehículo que era buscado en La Rioja por una estafa

El vehículo recuperado por los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Un operativo de la brigada de la UFI Delitos Informáticos y Estafas permitió recuperar en Chimbas un Volkswagen Gol que era buscado en La Rioja por una maniobra fraudulenta. El rodado estaba en poder de un hombre que aseguró haberlo adquirido de buena fe, aunque sobre ese vehículo pesaba un pedido de secuestro ordenado por la Justicia riojana.

El procedimiento se originó a partir de un aviso enviado desde la Policía de la Provincia de La Rioja. Según informaron fuentes policiales, un hombre había llegado a esa provincia para comprar un Volkswagen Gol mediante un acuerdo de pago en cuotas con una agencia de rodados. La operación se realizó dejando un número de contacto y un compromiso de pago, pero con el paso de los meses la agencia perdió todo rastro del comprador.

image El Volkswagen Gol fue trasladado al depósito de la Policía de San Juan.

Ante esa situación, los investigadores de la División Delitos Económicos de la Policía riojana impulsaron la causa y solicitaron al juez de turno, Héctor Daniel Barría, el pedido de secuestro del vehículo. Con ese requerimiento activo, la alerta llegó a San Juan.

A partir de allí, efectivos de la División UFI Delitos Informáticos y Estafas iniciaron distintas tareas de inteligencia para intentar localizar el rodado. Tras varios días de rastreos, lograron individualizar tanto el vehículo como a la persona que lo tenía en su poder.

Con esa información confirmada, el 21 de noviembre de 2025 se montó un operativo en inmediaciones del departamento Chimbas. Bajo directivas judiciales, los policías procedieron al secuestro del Gol y lo trasladaron a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición del magistrado riojano que lleva la causa.