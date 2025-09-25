Secuestran en la provincia un auto que fue robado hace 11 años en Córdoba

En el marco de distintas tareas investigativas, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes secuestró en San Juan dos rodados que tenían pedidos de secuestro por hechos delictivos ocurridos en distintas provincias.

Uno de los procedimientos se realizó el pasado 23 de septiembre, en inmediaciones de calle Mendoza y República del Líbano, en Rawson. Allí, efectivos entrevistaron a un hombre que tenía en su poder un automóvil Renault Sandero. Al verificar los números de chasis y motor en el sistema SIFCOP, los uniformados confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro por hurto agravado desde el 19 de junio de 2014, con intervención de la Oficina Fiscal N.º 5 de la Policía de Córdoba. El auto fue trasladado a Central de Policía para los fines legales correspondientes.

Un día después, el 24 de septiembre, el mismo personal continuó con las pesquisas en calle Arenales y Santiago del Estero, Capital, donde identificaron a un joven de 23 años que tenía en su poder una motocicleta Corven Energy 110cc, color azul, también con patente apócrifa. Tras corroborar los datos, el sistema arrojó que el rodado tenía pedido de secuestro desde el 20 de febrero de 2025, por un robo ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 7.ª de Pocito, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón ordenó el secuestro de la moto y el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

