sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

En pocos días, una desopilante grabación casera salió desde Caucete, se viralizó en videos de TikTok y WhatsApp, y terminó escuchándose en canchas, grupos de amigos y hasta en casas donde juran que “esa no es la voz de la doña”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
audio viral caucete

El fenómeno de los audios virales tiene su propia mística en San Juan, pero cada tanto aparece uno que rompe cualquier estadística. Y esta vez fue una vecina caucetera -sin saberlo, sin quererlo y claramente sin imaginarlo- la protagonista de un mensaje que explotó en redes durante los últimos días. Su voz, cargada de enojo, palabras cortadas y reproches familiares, quedó inmortalizada en un audio que ya acumula miles de “me gusta” y decenas de comentarios, del tipo: “¡Típico sanjuanino!”

Lee además
Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos
La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado.  video
En Pocito

San Juan, a la vanguardia solar: instalarán un "cerebro climático" de la megafábrica de paneles que se viene en 2026

En la grabación, la mujer intenta explicar que la conversación que había tenido “de la doctora” terminó filtrada por algún pariente poco confiable. Lo cuenta con resignación y bronca: “Anda mi voz por todas partes, por todas partes… Ese coso viral que anda… Se lo han mandado de la cancha, donde dicen ‘Mami, eso no sos vos’. Y se lo han mandado de Caucete a Don Héctor, al padre del muchacho que me ha pintado…”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989424488879198370&partner=&hide_thread=false

El relato sigue entre insultos, ironías y la mezcla de desconcierto y fastidio que cualquier sanjuanino reconoce de inmediato. La protagonista asegura que hasta le negaron que fuera su propia voz. “Doña Miranda, ¿eso no es su voz?”, le dijeron. Pero a esta altura, ya no importa: medio San Juan la escuchó.

En redes, los usuarios no tardaron en convertir el audio en material para memes, reels y videos cortos. Lo acompañaron con escenarios, doblajes y recreaciones que potenciaron aún más el fenómeno, típico de los contenidos que se vuelven virales por su espontaneidad y su sabor local.

Temas
Seguí leyendo

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado.  video
En Pocito

San Juan, a la vanguardia solar: instalarán un "cerebro climático" de la megafábrica de paneles que se viene en 2026

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Cayeron tras entrar a un complejo de cabañas de Chimbas y se llevaron varios elementos: uno de los apuntados es menor de edad
Robo

Cayeron tras entrar a un complejo de cabañas de Chimbas y se llevaron varios elementos: uno de los apuntados es menor de edad

Te Puede Interesar

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Por Daiana Kaziura
Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado.  video
En Pocito

San Juan, a la vanguardia solar: instalarán un "cerebro climático" de la megafábrica de paneles que se viene en 2026

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: Roma no paga traidores
Apostillas

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella