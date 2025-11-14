¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

El fenómeno de los audios virales tiene su propia mística en San Juan, pero cada tanto aparece uno que rompe cualquier estadística. Y esta vez fue una vecina caucetera -sin saberlo, sin quererlo y claramente sin imaginarlo- la protagonista de un mensaje que explotó en redes durante los últimos días. Su voz, cargada de enojo, palabras cortadas y reproches familiares, quedó inmortalizada en un audio que ya acumula miles de “me gusta” y decenas de comentarios, del tipo: “¡Típico sanjuanino!”
En la grabación, la mujer intenta explicar que la conversación que había tenido “de la doctora” terminó filtrada por algún pariente poco confiable. Lo cuenta con resignación y bronca: “Anda mi voz por todas partes, por todas partes… Ese coso viral que anda… Se lo han mandado de la cancha, donde dicen ‘Mami, eso no sos vos’. Y se lo han mandado de Caucete a Don Héctor, al padre del muchacho que me ha pintado…”
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989424488879198370&partner=&hide_thread=false
El relato sigue entre insultos, ironías y la mezcla de desconcierto y fastidio que cualquier sanjuanino reconoce de inmediato. La protagonista asegura que hasta le negaron que fuera su propia voz. “Doña Miranda, ¿eso no es su voz?”, le dijeron. Pero a esta altura, ya no importa: medio San Juan la escuchó.
En redes, los usuarios no tardaron en convertir el audio en material para memes, reels y videos cortos. Lo acompañaron con escenarios, doblajes y recreaciones que potenciaron aún más el fenómeno, típico de los contenidos que se vuelven virales por su espontaneidad y su sabor local.