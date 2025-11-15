Detuvieron a un chofer por intentar robar combustible en La Chimbera

Un empleado de la empresa Clavero, Transporte de Combustible, fue detenido en La Chimbera tras ser sorprendido cuando intentaba robar combustible del camión que conducía.

El episodio ocurrió en la Ruta Nacional Nº 20, a la altura del kilómetro 530, en el departamento 25 de Mayo . Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 32° , el hombre fue identificado como Matías Alfredo Bravo , quien habría desviado su recorrido habitual para realizar la maniobra.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 9.33.56 AM Matías Alfredo Bravo, el conductor identificado.

El propietario de la empresa fue quien advirtió la irregularidad y alertó a las autoridades policiales, tras descubrir que el chofer estaba sustrayendo combustible del vehículo de transporte.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 9.33.57 AM (2)

Bravo fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de robo simple en grado de tentativa.