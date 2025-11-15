sábado 15 de noviembre 2025

Con las manos en la masa

Detuvieron a un chofer por intentar robar combustible en La Chimbera

El propietario de la empresa lo sorprendió en plena maniobra cuando se desviaba de su ruta. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 20, en el departamento 25 de Mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un empleado de la empresa Clavero, Transporte de Combustible, fue detenido en La Chimbera tras ser sorprendido cuando intentaba robar combustible del camión que conducía.

El episodio ocurrió en la Ruta Nacional Nº 20, a la altura del kilómetro 530, en el departamento 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 32°, el hombre fue identificado como Matías Alfredo Bravo, quien habría desviado su recorrido habitual para realizar la maniobra.

Matías Alfredo Bravo, el conductor identificado.

Matías Alfredo Bravo, el conductor identificado.

El propietario de la empresa fue quien advirtió la irregularidad y alertó a las autoridades policiales, tras descubrir que el chofer estaba sustrayendo combustible del vehículo de transporte.

Bravo fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de robo simple en grado de tentativa.

