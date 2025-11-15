Intentó robar una Motomel en Villa Videla y no llegó lejos: quedó detenido

Un hombre de 25 años, identificado como Bruno Simón Gez Guzmán, fue detenido en Chimbas tras intentar robar una motocicleta, según informaron desde la Comisaría 17°.
Ocurrió en Villa Videla. El sospechoso fue sorprendido en plena maniobra y quedó a disposición de Flagrancia por tentativa de hurto calificado.
El hecho se registró en Villa Videla, cuando la propietaria del vehículo alertó a la policía al ver que un sujeto intentaba llevarse su Motomel 110 cc, dominio A177YQJ, de color bordo.
Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a Gez Guzmán en plena maniobra, por lo que fue inmediatamente aprehendido.
La UFI Flagrancia intervino en el caso y dispuso su detención, imputándolo por el delito de hurto calificado en grado de tentativa. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.