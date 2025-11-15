sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Intentó robar una Motomel en Villa Videla y no llegó lejos: quedó detenido

Ocurrió en Villa Videla. El sospechoso fue sorprendido en plena maniobra y quedó a disposición de Flagrancia por tentativa de hurto calificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal (5)

Un hombre de 25 años, identificado como Bruno Simón Gez Guzmán, fue detenido en Chimbas tras intentar robar una motocicleta, según informaron desde la Comisaría 17°.

Lee además
le secuestraron mas de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaria relacionado al robo a una camioneta en lateral de circunvalacion
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación
rawson: un intento de robo termino con un policia herido y el delincuente descontrolado en la comisaria
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

El hecho se registró en Villa Videla, cuando la propietaria del vehículo alertó a la policía al ver que un sujeto intentaba llevarse su Motomel 110 cc, dominio A177YQJ, de color bordo.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.30 AM (1)

Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a Gez Guzmán en plena maniobra, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

La UFI Flagrancia intervino en el caso y dispuso su detención, imputándolo por el delito de hurto calificado en grado de tentativa. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Tres detenidos por el robo de una bici: la víctima los descubrió porque la pusieron en venta en Facebook

Atrapan en Chimbas al "Chilenito", ladrón que quedó grabado cometiendo un robo

Tras la detección de ventas de netbooks entregadas a alumnos, informaron qué hacer en caso de robo o pérdida

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Hace pocas horas había salido del Penal de Chimbas, robó, escapó de la Policía y hasta se tiró al Canal Benavídez: terminó detenido

Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable

Violencia en Villa San Damián: atacó a su pareja y destruyó su tobillera electrónica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y anda por todas partes
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Te Puede Interesar

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Por Jorge Balmaceda Bucci
General Belgrano, el prócer de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur video
Paso arrollador

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella