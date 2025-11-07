viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Será evaluado

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable

Las pruebas de que cometió el robo son irrefutables. El método que usó fue rústico, pero efectivo; con un caño improvisó una caña de pescar y así se apropió de las llaves de la vivienda, luego entró y sacó todo el botín. Finalmente huyó en el auto de este reconocido cocinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-07 at 09.17.40

El pasado 3 de noviembre, en horas de la madrugada, una casa del barrio Campodónico de Santa Lucía, que pertenece al reconocido cocinero Mauricio Ballato, fue víctima de un delincuente. Utilizando un método poco habitual pudo entrar a la casa y así apropiarse de un jugoso botín. Además, tuvo el tupé de fugarse con el auto del damnificado y luego abandonó.

Lee además
asi quedo la casa danada por un camion municipal en calle 5: gracias a dios estamos vivos video
Rawson

Así quedó la casa dañada por un camión municipal en Calle 5: "Gracias a Dios estamos vivos"
Hay hábitos que reducen la aparición de mosquitos en las casas.
Para tener presente

¡Guerra a los mosquitos!: cuatro hábitos esenciales para combatirlos en casa

Se detuvo a una persona por este hecho, precisamente a Jonathan Edgar Salinas. Las pruebas contra él son muchísimas y quedó en evidencia cuando allanaron su casa y encontraron parte de los objetos robados. Aun así, Salinas tiene una posibilidad de salvarse de una condena ya que será evaluado de su salud mental, ya que la defensa planteó su inimputabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986801005518802945&partner=&hide_thread=false

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra Salinas. El fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra solicitaron que quede imputado por el delito de robo. Como así también, la jueza Gloría Verónica Chicón resolvió internarlo en un centro de salud de la provincia en el área de Salud Mental para que se le haga un estudio y los profesionales puedan confirmar si es una persona imputable o no.

Este resultado será crucial en el futuro de Salinas, ya que, si se lo considera inimputable, no podría recaer una condena sobre él.

image

El curioso método que utilizó el ladrón para robar en la casa del chef en Santa Lucía

Este hecho de inseguridad ocurrió el pasado 3 de noviembre. Alrededor de las 5:00 de la madrugada, Jonathan Edgar Salinas entró a una vivienda del B° Campodónico. Primero destrozó la seguridad de una ventana y utilizando un caño, improvisando una caña de pescar, sacó varios objetos. Luego fue por todo al agarrar la llave de la puerta de entrada. Ingresó a la propiedad y sustrajo todo lo que encontró de valor.

Según la denuncia del damnificado se llevaron de la casa un televisor de 42 pulgadas, una notebook, una consola de videojuegos Nintendo, dos joysticks de Play Station 4, una campera Adidas roja, entre otras cosas.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 09.17.37

En ese botín, también se llevó las llaves de un auto Volkswagen Gol. Tuvo el descaro de utilizar este vehículo y llevarse todo el botín; momento que quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Cuando la UFI Delitos Contra la Propiedad tomó intervención de lo ocurrido, ordenó un rastrillaje por toda la zona. En primer lugar encontraron el VW GOL abandonado en calle San José entre Obreros Argentinos y Cabildo, en Villa Manzini Santa Lucía. Los trabajos siguieron y el 4 de noviembre detuvieron al imputado y en su casa encontraron los joysticks, una Tablet y un bolso.

Temas
Seguí leyendo

Suman un nuevo detenido a la larga lista de aprehendidos por el conflicto entre bandos de la barra de San Martín

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Insólito momento en Capital: quedaron cara a cara el ladrón de una moto y su dueño

Recuperó la libertad la enfermera del Hospital Marcial Quiroga acusada de falsificar recetas médicas

Hallaron a la anciana que era buscada en San Juan

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue grave valentin, el joven que choco de atras a un tractor y termino aplastado en pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

El Parque Nacional El Leoncito estrenará por primera vez un sendero alternativo de trekking que podrá ser recorrido por los visitantes.
San Juan al natural

Por primera vez, abren un sendero alternativo para redescubrir el Parque Nacional El Leoncito: cómo es

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central
Acciones anticipadas

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino
Obra pública

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable
Será evaluado

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable