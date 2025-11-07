Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable

El pasado 3 de noviembre, en horas de la madrugada, una casa del barrio Campodónico de Santa Lucía, que pertenece al reconocido cocinero Mauricio Ballato, f ue víctima de un delincuente. Utilizando un método poco habitual pudo entrar a la casa y así apropiarse de un jugoso botín. Además, tuvo el tupé de fugarse con el auto del damnificado y luego abandonó.

Se detuvo a una persona por este hecho , precisamente a Jonathan Edgar Salinas . Las pruebas contra él son muchísimas y quedó en evidencia cuando allanaron su casa y encontraron parte de los objetos robados. Aun así, Salinas tiene una posibilidad de salvarse de una condena ya que será evaluado de su salud mental, ya que la defensa planteó su inimputabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986801005518802945&partner=&hide_thread=false El ladrón que robó en la casa del cocinero sanjuanino, grabado cuando huía de la casa en el B° Campodónico en Santa Lucía pic.twitter.com/frUbmr1UCG — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 7, 2025

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra Salinas. El fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra solicitaron que quede imputado por el delito de robo. Como así también, la jueza Gloría Verónica Chicón resolvió internarlo en un centro de salud de la provincia en el área de Salud Mental para que se le haga un estudio y los profesionales puedan confirmar si es una persona imputable o no.

Este resultado será crucial en el futuro de Salinas, ya que, si se lo considera inimputable, no podría recaer una condena sobre él.

image

El curioso método que utilizó el ladrón para robar en la casa del chef en Santa Lucía

Este hecho de inseguridad ocurrió el pasado 3 de noviembre. Alrededor de las 5:00 de la madrugada, Jonathan Edgar Salinas entró a una vivienda del B° Campodónico. Primero destrozó la seguridad de una ventana y utilizando un caño, improvisando una caña de pescar, sacó varios objetos. Luego fue por todo al agarrar la llave de la puerta de entrada. Ingresó a la propiedad y sustrajo todo lo que encontró de valor.

Según la denuncia del damnificado se llevaron de la casa un televisor de 42 pulgadas, una notebook, una consola de videojuegos Nintendo, dos joysticks de Play Station 4, una campera Adidas roja, entre otras cosas.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 09.17.37

En ese botín, también se llevó las llaves de un auto Volkswagen Gol. Tuvo el descaro de utilizar este vehículo y llevarse todo el botín; momento que quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Cuando la UFI Delitos Contra la Propiedad tomó intervención de lo ocurrido, ordenó un rastrillaje por toda la zona. En primer lugar encontraron el VW GOL abandonado en calle San José entre Obreros Argentinos y Cabildo, en Villa Manzini Santa Lucía. Los trabajos siguieron y el 4 de noviembre detuvieron al imputado y en su casa encontraron los joysticks, una Tablet y un bolso.