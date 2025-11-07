viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Ocurrió en una esquina de Capital, durante la tormenta. Además del conductor, en el auto viajaban dos pasajeras. A pesar de los daños, no hubo heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.

Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.

Un grave incidente registrado durante la noche de este jueves, en medio de la tormenta, en la Capital, no terminó en tragedia de milagro. Mientras un taxi aguardaba el cambio del semáforo para cruzar una esquina del microcentro, una enorme rama cayó repentinamente sobre el vehículo.

Lee además
ramas caidas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en san juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
sigue grave valentin, el joven que choco de atras a un tractor y termino aplastado en pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Afortunadamente, más allá del susto y los daños materiales, ni el chofer ni las dos pasajeras que lo acompañaban resultaron heridos.

El hecho ocurrió sobre calle Tucumán, entre Mitre e Ignacio de la Roza, en pleno centro capitalino, en momentos en que soplaban fuertes ráfagas de viento Sur tras una intensa lluvia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Casi una tragedia en pleno centro: una enorme rama cayó sobre un taxi que esperaba el semáforo durante la tormenta. El parabrisas y el techo quedaron destruidos, pero el chofer y las dos pasajeras resultaron ilesos. Ocurrió en calle Tucumán, entre Mitre e Ignacio de la Roza. Más info en @tiempodesanjuan #caidaderama #tormenta #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

De acuerdo con el relato de testigos, el taxi se encontraba detenido cuando la rama se desprendió del árbol y se desplomó sobre el parabrisas, destruyéndolo por completo y dañando también parte del techo del vehículo.

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y trabajó para retirar la rama caída, así como los restos del árbol que habían quedado esparcidos sobre la calzada, restableciendo la circulación en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gentileza Municipalidad de Calingasta
Repercusiones

Sigue la polémica por los daños en la Pampa del Leoncito: aseguran que el responsable no es guía y apuntan a habilitar profesionales en Calingasta

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los miradores del dique Punta Negra. 
Se viene el verano

Punta Negra se transforma con los nuevos miradores: los primeros ya van por el 60%

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.
Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol