Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.

Un grave incidente registrado durante la noche de este jueves, en medio de la tormenta, en la Capital, no terminó en tragedia de milagro. Mientras un taxi aguardaba el cambio del semáforo para cruzar una esquina del microcentro, una enorme rama cayó repentinamente sobre el vehículo.

Afortunadamente, más allá del susto y los daños materiales, ni el chofer ni las dos pasajeras que lo acompañaban resultaron heridos.

El hecho ocurrió sobre calle Tucumán, entre Mitre e Ignacio de la Roza, en pleno centro capitalino, en momentos en que soplaban fuertes ráfagas de viento Sur tras una intensa lluvia.

De acuerdo con el relato de testigos, el taxi se encontraba detenido cuando la rama se desprendió del árbol y se desplomó sobre el parabrisas, destruyéndolo por completo y dañando también parte del techo del vehículo.

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y trabajó para retirar la rama caída, así como los restos del árbol que habían quedado esparcidos sobre la calzada, restableciendo la circulación en la zona.