Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Este jueves por la tarde noche una tormenta de viento y lluvia azotó San Juan, dejando un saldo de varios choques y hasta peatones heridos.

En algunas zonas del este provincial también cayó granizo.

Asi caía granizo, en el Encón. pic.twitter.com/bFcCMsFcxr — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 6, 2025

La lluvia y el viento provocaron un fuerte descenso de la temperatura, que se mantendrá durante la mañana del viernes. Para el mediodía el cielo se irá despejando y la temperatura llegará a los 23 grados.

Estas mejores condiciones climáticas, se prevé, se repetirán durante el sábado y domingo.