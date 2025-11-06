Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Este jueves por la tarde noche una tormenta de viento y lluvia azotó San Juan, dejando un saldo de varios choques y hasta peatones heridos.
jueves 6 de noviembre 2025
Este jueves una tormenta, que por momentos fue muy intensa, sacudió a los sanjuaninos. Cómo seguirá el clima el viernes en nuestra provincia.
Este jueves por la tarde noche una tormenta de viento y lluvia azotó San Juan, dejando un saldo de varios choques y hasta peatones heridos.
En algunas zonas del este provincial también cayó granizo.
La lluvia y el viento provocaron un fuerte descenso de la temperatura, que se mantendrá durante la mañana del viernes. Para el mediodía el cielo se irá despejando y la temperatura llegará a los 23 grados.
Estas mejores condiciones climáticas, se prevé, se repetirán durante el sábado y domingo.