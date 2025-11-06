jueves 6 de noviembre 2025

El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Este jueves una tormenta, que por momentos fue muy intensa, sacudió a los sanjuaninos. Cómo seguirá el clima el viernes en nuestra provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves por la tarde noche una tormenta de viento y lluvia azotó San Juan, dejando un saldo de varios choques y hasta peatones heridos.

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
la lluvia llego con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
image

En algunas zonas del este provincial también cayó granizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1986563989585994201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986563989585994201%7Ctwgr%5Ed719b8fccf16a939f58e57723669c3125d4a2db3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fsan-juan%2Fla-lluvia-llego-fuerza-la-capital-sanjuanina-este-jueves-n416093&partner=&hide_thread=false

La lluvia y el viento provocaron un fuerte descenso de la temperatura, que se mantendrá durante la mañana del viernes. Para el mediodía el cielo se irá despejando y la temperatura llegará a los 23 grados.

Estas mejores condiciones climáticas, se prevé, se repetirán durante el sábado y domingo.

