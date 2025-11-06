Confirmado: KFC abre su primer local en San Juan el 18 de noviembre

Desde el shopping Patio Alvear confirmaron que el primer KFC de San Juan abrirá el 18 de noviembre, con unas 40 personas trabajando en el local ubicado junto al patio de comidas.

La fecha se definió: el primer local de Kentucky Fried Chicken ( KFC ) en San Juan abrirá oficialmente el próximo martes 18 de noviembre en Patio Alvear. El propietario del shopping, Alejandro Escobar, confirmó que el local de la cadena mundial famosa por su inconfundible pollo frito ya está terminado y que solo restan los últimos pasos administrativos para su habilitación.

Capital Capacitan a más de 100 jóvenes para trabajar en una reconocida empresa internacional que llega a San Juan

Impacto comercial La trastienda de la llegada de KFC a San Juan: todo apunta a que abre en octubre

El local abrirá en el horario habitual del shopping, a las 10 de la mañana, y contará inicialmente con 40 empleados, aunque ese número podría aumentar según la demanda estacional.

“Las expectativas son muy altas. Este tipo de aperturas generan un impacto similar al que tuvo McDonald’s en su momento”, afirmó Escobar, anticipando que se espera un mundo de gente para la inauguración tal como ocurrió cuando hace 15 años abrió la famosa cadena de hamburguesas.

El día anterior al lanzamiento, el local vivirá el llamado “Family Day”, una tradición de la firma en la que los empleados asisten junto a sus familias para conocer las instalaciones y probar los productos, antes de abrir al público general.

Demoras

“Pensábamos que la apertura iba a ser en octubre, pero hubo demoras por el tema de la capacitación del personal y por algunos equipos importados que tardaron en llegar, pero ya está todo listo”, explicó Escobar.

Según contó, los plazos iniciales se retrasaron algunas semanas, por la llegada de la maquinaria y cocinas importadas, junto con la logística de capacitación del personal -que debió realizarse fuera de la provincia-, retrasaron la apertura por algunas semanas.

“Estamos tan lejos de los centros de capacitación de la empresa que eso también demoró los tiempos. Pero ahora todo está en condiciones para abrir”, detalló.

Fecha oportuna

La inauguración se hará en coincidencia con la Fiesta Nacional del Sol, lo que generará un flujo extra de visitantes. El empresario señaló que “además se esperan definiciones de cuáles directivos de la cadena internacional estarán presentes durante el acto de apertura.

El nuevo KFC ocupará un espacio de unos 110 metros cuadrados en el patio de comidas de Patio Alvear, exactamente junto al local de Miriam, en el sitio que antes albergó un Subway y luego otra marca gastronómica. “Ese local lo reservamos especialmente con la esperanza de poder cerrar el acuerdo con KFC”, contó Escobar meses atrás.

Con esta apertura, el shopping vuelve a ser escenario de una marca pionera: hace 15 años, Patio Alvear fue el lugar elegido por McDonald’s para su desembarco en San Juan, consolidándose como el punto de referencia comercial y gastronómico más importante del centro sanjuanino.

Con todo listo y el cartel ya visible en el paseo comercial, la cuenta regresiva comenzó para que los sanjuaninos puedan probar las deliciosas patitas de pollo fritas.