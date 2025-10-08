Capacitan a más de 100 jóvenes para trabajar en una reconocida empresa internacional que llega a San Juan

San Juan se prepara para recibir una nueva apuesta internacional. La llegada de la reconocida cadena de comida rápida KFC . En un paso inicial para integrar a la comunidad local, más de 100 jóvenes participaron este miércoles 8 de octubre en una preentrevista virtual organizada por la Dirección de Empleo municipal, en conjunto con la directora de Recursos Humanos de la cadena.

La jornada, realizada desde el Museo de la Historia Urbana, constó de tres etapas. Una presentación institucional, la explicación de la metodología de entrevista que aplicará KFC y la exposición de los criterios de evaluación que definirán el proceso de selección. Los participantes, de entre 18 y 22 años, forman parte de la base de datos de la Dirección de Empleo y han sido capacitados previamente en programas municipales orientados a la inserción laboral.

“La Municipalidad sigue fortaleciendo los lazos entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes capitalinos”, señaló uno de los coordinadores del encuentro.

La llegada de KFC no solo representa una novedad para los fanáticos del pollo frito, sino también un hito comercial para San Juan. Según recordaron los responsables del Patio Alvear Shopping, donde se instalará el local, fueron necesarios casi cuatro años de negociaciones y perseverancia para convencer a la cadena de elegir la provincia como su nueva plaza.

El espacio reservado, de 110 metros cuadrados, permanecerá en el patio de comidas junto a otros locales, y se espera que la inauguración se produzca en algún momento de octubre, si los tiempos de importación de maquinaria lo permiten.

El futuro local de KFC en el Patio Alvear.

Para Patio Alvear, la apertura de KFC tiene un valor estratégico y social. Siguiendo la experiencia de hace 15 años con McDonald’s, la llegada de una marca internacional genera empleo, turismo y posiciona a la provincia en el radar de grandes cadenas globales. “Será mucha mano de obra y toda local”, destacó Alejandro Escobar, propietario del shopping.