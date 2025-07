La trastienda de la llegada de KFC a San Juan: todo apunta a que abre en octubre

Pero detrás de esta esperadísima apertura para los fanáticos de las alitas y patas de pollo fritas que se dará en octubre próximo, en fecha a confirmar, se esconde una historia de cuatro años de intensas y persistencia, según admitieron los dueños del shopping.

Alejandro Escobar, propietario de Patio Alvear Shopping, confirmó la llegada del gigante gastronomico, pero a la vez reveló que el camino para traer a KFC fue “largo y desafiante”, comenzando con un "no rotundo" por parte de la cadena hace casi cuatro años.

Intensas negociaciones

KFC en Patio Alvear

El empresario contó que las razones para esta negativa inicial eran diversas y complejas: Por un lado, la situación económica del país en ese momento, con importaciones "bastante complejas" y cerradas para traer los equipamientos necesarios era un freno para la marca. A eso se sumó un proceso inflacionario en alza, y también talló que la densidad poblacional de San Juan se percibía como menor en comparación con otras plazas como Buenos Aires, donde KFC aún tenía lugares sin cubrir. Para una inversión idéntica, la cadena priorizaba áreas con mayor cantidad de gente.

A pesar de estas dificultades, la perseverancia del grupo sanjuanino fue clave. "Fue extremadamente difícil convencerlos de que San Juan podía ser una plaza apetecible y una muy buena plaza para la franquicia o para la marca. En el camino en algún momento no tuvimos deseos de bajar los brazos, pero somos tercos” expreso el empresario destacando la decisión de “tratar de convertir ese no en un no sé".

En los últimos dos años cadena norteamericana realizó tres visitas a San Juan para analizar la plaza, con equipos de distintos sectores como Inmobiliario y Desarrollo. El empresario sanjuanino contó que fue crucial la decisión estratégica de Patio Alvear de mantener un espacio dentro del shopping sin alquilar por casi dos años.

Este espacio, de aproximadamente 110 metros cuadrados, que anteriormente había albergado un Subway y luego otro local, fue reservado específicamente con la esperanza de cerrar el acuerdo con KFC. "No quisimos rentarlos justamente porque teníamos un bien mayor," explicó Escobar, destacando el gran esfuerzo empresarial de renunciar a ingresos por alquiler durante tanto tiempo.

Finalmente, KFC no solo dio el visto bueno para San Juan, sino que eligió a Patio Alvear por encima de otras opciones analizadas en la provincia: según contó Escobar, la cadena sondeó la galería del Libertad y el Espacio San Juan, antes de decidirse por el Patio Alvear.

La ubicación exacta de KFC será en el patio de comidas, junto al local de Miriam. Si todo avanza sin complicaciones con la importación de la maquinaria especial que requiere KFC para su proceso interno de cocina, la apertura se dará en la primavera sanjuanina, en algún momento del mes de octubre. Junto con esta novedad, el shopping se ha preparado también con tecnología, al invertir en paneles solares para obtener parte de la energía que consumen.

El antecedente de McDonald's y el fenómeno social

Para Escobar, la expectativa ante la llegada de KFC se compara con el fenómeno que McDonald's desató en San Juan hace 15 años, en junio de 2010, también en Patio Alvear. Aquel día, la inauguración de McDonald's provocó colas de hasta 4 horas. Cientos de personas, incluyendo papás y mamás con sus chicos, e infinidad de adolescentes, hicieron el aguante desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando se inauguró el local, según detallan las crónicas de Diario de Cuyo. Los directivos de la cadena explicaron que el fenómeno se repetía en muchas ciudades, porque la llegada de la cadena representa la "inserción en el mundo". La apertura de McDonald's no solo fue un evento social, sino que también generó 90 nuevas fuentes de trabajo en la provincia, ofreciendo gran flexibilidad horaria ideal para los estudiantes que quisieran trabajar.

El impacto de KFC: empleos y turismo

Se anticipa que la llegada de KFC tendrá un impacto similar al de McDonald's en su momento. El empresario dio que, aunque no se ha confirmado la cantidad exacta de empleos que generará, se espera que sea "mucha mano de obra" y que "no va a ser menos que lo que usa McDonald's".

Además, toda la mano de obra será local. “Seguramente en una primera etapa serán muchas fuentes de trabajo y luego se ira amesetando, pero igual es muy importante para la provincia”, expresó.

Para Patio Alvear, la llegada de KFC no solo los posiciona "siempre a la vanguardia" como negocio, sino que también representa "un escalón más para la provincia ante los ojos de cualquier turista". Es que este tipo de cadenas mundiales con prestigio son un llamador para los visitantes.