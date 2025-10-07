Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

Este martes por la tarde, en Rawson, una mujer de 80 años murió dentro de un taxi mientras era trasladada de urgencia a un sanatorio. El hecho se registró cerca de las 18:10, en la zona del Conector Sur y el anillo externo de Circunvalación , justo debajo del puente.

La víctima fue identificada como Emilia Angelina Pons , de 80 años, quien viajaba junto a su hermana, Rosa Pons, en un taxi Renault Logan (patente AG528VN) conducido por Jorge Núñez . Según relató la familiar a los efectivos de la Comisaría 28° , la mujer había sido internada recientemente en el Sanatorio Santa Clara por un cuadro de hipertensión, hemorragia digestiva y anemia, y había recibido el alta médica el domingo.



En horas de la tarde de este martes, al notar que Emilia volvió a descompensarse, ambas decidieron regresar al sanatorio en un taxi. Sin embargo, durante el trayecto la mujer dejó de mostrar signos vitales. El chofer detuvo la marcha y dio aviso inmediato al 911.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de la División Policía Científica y la médica legista Dra. Belén Opaso, quien constató el fallecimiento. Tras examinar el cuerpo, indicó que la víctima se encontraba en decúbito dorsal, sin lesiones visibles ni signos de violencia, por lo que todo apunta a una muerte natural.

Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. En la investigación intervienen el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, de la UFI Delitos Especiales.