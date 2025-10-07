martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar

El incendio, que comenzó pasado el mediodía en Rawson, provocó un corte de luz generalizado y movilizó a bomberos y personal eléctrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Una tarde de tensión se vivió este martes en el Médano de Oro, cuando una explosión dejó sin energía a gran parte de la zona y desencadenó un incendio de grandes proporciones. El hecho ocurrió en inmediaciones de Calle 8 y Manuel Belgrano, en el departamento Rawson.

Lee además
la defensa de panchito velazquez aseguro que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"
Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

De acuerdo con fuentes policiales, el fuego comenzó tras la explosión de un transformador eléctrico, cuyas chispas alcanzaron pastizales secos cercanos. En pocos minutos, las llamas avanzaron con rapidez impulsadas por el viento, lo que obligó a evacuar a varias familias por precaución.

Bomberos de la Policía de San Juan, junto a los Voluntarios de Rawson, trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que el fuego alcanzara las viviendas del lugar.

Mientras tanto, el suministro eléctrico sigue interrumpido en la zona afectada, y personal especializado continúa trabajando para restablecerlo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales y el susto fueron considerables.

Seguí leyendo

Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

Atrapan a dos hombres que intentaron entrar a robar a una casa: les secuestraron varios objetos

Fuerte choque entre un auto y una moto en una esquina del centro

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Subía cosas al auto, su sobrina de 7 años corrió hacia la calle y fue embestida por un vehículo

¿Ladrón panchero?: entró a una casa de Santa Lucía y se llevó 40 paquetes de salchichas y kilos de aderezos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante esta detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Te Puede Interesar

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

Peñarol se bajó del Regional Amateur.
Oficial

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar