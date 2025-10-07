Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar

Una tarde de tensión se vivió este martes en el Médano de Oro , cuando una explosión dejó sin energía a gran parte de la zona y desencadenó un incendio de grandes proporciones. El hecho ocurrió en inmediaciones de Calle 8 y Manuel Belgrano , en el departamento Rawson.

De acuerdo con fuentes policiales, el fuego comenzó tras la explosión de un transformador eléctrico, cuyas chispas alcanzaron pastizales secos cercanos. En pocos minutos, las llamas avanzaron con rapidez impulsadas por el viento, lo que obligó a evacuar a varias familias por precaución.

Bomberos de la Policía de San Juan, junto a los Voluntarios de Rawson, trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que el fuego alcanzara las viviendas del lugar.

Mientras tanto, el suministro eléctrico sigue interrumpido en la zona afectada, y personal especializado continúa trabajando para restablecerlo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales y el susto fueron considerables.