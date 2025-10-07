martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mala maniobra

Caos en pleno centro: fuerte choque en una esquina sin semáforos dejó un auto sobre la vereda

El impacto entre dos Renault generó gran susto en Laprida y Santiago del Estero. Uno de los vehículos terminó sobre la vereda, muy cerca de la Escuela Normal Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-07 at 18.22.30

La tarde de este martes terminó con un susto mayúsculo en una transitada esquina de la Capital sanjuanina. Pasadas las 18.30, dos autos protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Laprida y Santiago del Estero, un cruce conocido por su peligrosidad y la falta de semáforos.

Lee además
juicio por tellechea: previo al veredicto, las defensas insistieron con el relato ficcional de la querella
Penúltima audiencia

Juicio por Tellechea: previo al veredicto, las defensas insistieron con el "relato ficcional" de la querella
Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar

De acuerdo con las primeras versiones, los vehículos involucrados fueron un Renault Logan y un Renault Twingo. El Logan circulaba por Laprida, calle que tiene la prioridad de paso, mientras que el Twingo lo hacía por Santiago del Estero. Por motivos que aún investiga la Policía, ambos impactaron violentamente y el Twingo terminó subiéndose a la vereda sureste.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 20.54.19

Afortunadamente, en el momento del siniestro no había peatones circulando por el lugar, algo que evitó una tragedia mayor, especialmente porque a pocos metros se encuentra la Escuela Normal Sarmiento.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 20.54.20
Seguí leyendo

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

Atrapan a dos hombres que intentaron entrar a robar a una casa: les secuestraron varios objetos

Fuerte choque entre un auto y una moto en una esquina del centro

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.
En San Juan

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

Te Puede Interesar

Facundo Leanez, Ernesto Vidal, Fabrizio Benedetti, Facundo Della Motta y Nicolás Peralta -más Gerardo Reina que no aparece en la imagen-. video
Encuentro de lujo

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Por Carla Acosta
Caos en pleno centro: fuerte choque en una esquina sin semáforos dejó un auto sobre la vereda
Mala maniobra

Caos en pleno centro: fuerte choque en una esquina sin semáforos dejó un auto sobre la vereda

Juicio por Tellechea: previo al veredicto, las defensas insistieron con el relato ficcional de la querella
Penúltima audiencia

Juicio por Tellechea: previo al veredicto, las defensas insistieron con el "relato ficcional" de la querella

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector