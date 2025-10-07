Caos en pleno centro: fuerte choque en una esquina sin semáforos dejó un auto sobre la vereda

La tarde de este martes terminó con un susto mayúsculo en una transitada esquina de la Capital sanjuanina. Pasadas las 18.30, dos autos protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Laprida y Santiago del Estero, un cruce conocido por su peligrosidad y la falta de semáforos.

De acuerdo con las primeras versiones, los vehículos involucrados fueron un Renault Logan y un Renault Twingo. El Logan circulaba por Laprida, calle que tiene la prioridad de paso, mientras que el Twingo lo hacía por Santiago del Estero. Por motivos que aún investiga la Policía, ambos impactaron violentamente y el Twingo terminó subiéndose a la vereda sureste.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 20.54.19 Afortunadamente, en el momento del siniestro no había peatones circulando por el lugar, algo que evitó una tragedia mayor, especialmente porque a pocos metros se encuentra la Escuela Normal Sarmiento. WhatsApp Image 2025-10-07 at 20.54.20

