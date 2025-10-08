miércoles 8 de octubre 2025

Delitos Especiales

Un auto quedó destrozado al chocar con un colectivo en Angaco

El conductor del vehículo menor tuvo que ser trasladado al hospital por las lesiones que presentó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El amanecer de este miércoles comenzó con un fuerte accidente en Angaco que dejó como saldo a un hombre herido y un auto completamente destruido. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, en la intersección de calles 9 de Julio y Segovia, cuando un colectivo y un vehículo particular protagonizaron un violento choque.

De acuerdo a la información policial, el colectivo era conducido por Nicolás Mereles y se desplazaba por calle Segovia de norte a sur. En tanto, por calle 9 de Julio, de este a oeste, circulaba un Volkswagen Quantum. En esa esquina se produjo el fuerte impacto que terminó con el rodado menor destrozado.

El conductor del Volkswagen debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal de emergencias médicas al hospital debido a un golpe y una herida cortante en la cabeza. Por fortuna, ni el chofer del colectivo ni los pasajeros sufrieron lesiones.

El fiscal en turno Francisco Javier Nicolía Heras y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, dispusieron las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Temas
