Un auto quedó destrozado al chocar con un colectivo en Angaco

El amanecer de este miércoles comenzó con un fuerte accidente en Angaco que dejó como saldo a un hombre herido y un auto completamente destruido. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, en la intersección de calles 9 de Julio y Segovia, cuando un colectivo y un vehículo particular protagonizaron un violento choque.

De acuerdo a la información policial, el colectivo era conducido por Nicolás Mereles y se desplazaba por calle Segovia de norte a sur. En tanto, por calle 9 de Julio, de este a oeste, circulaba un Volkswagen Quantum. En esa esquina se produjo el fuerte impacto que terminó con el rodado menor destrozado.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 09.32.58

El conductor del Volkswagen debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal de emergencias médicas al hospital debido a un golpe y una herida cortante en la cabeza. Por fortuna, ni el chofer del colectivo ni los pasajeros sufrieron lesiones.

El fiscal en turno Francisco Javier Nicolía Heras y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, dispusieron las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro.