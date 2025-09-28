domingo 28 de septiembre 2025

Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en Talcahuano antes de Manuel Zavalla (Ex Cabaña) en Rivadavia.

Por Mario Godoy
El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.

Un hombre, del cual aún no trascendió su identidad, tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson tras volcar con su auto en inmediaciones de Talcahuano y Manuel Zavalla (ex Cabaña), en Rivadavia.

Según muestra un video de una cámara cercana al impacto, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un utilitario que había estacionado.

La velocidad con la que venía y la colisión con el otro vehículo provocaron el vuelco. Inmediatamente se hizo presente una ambulancia de Servicios de Emergencia y trasladaron al conductor herido al hospital.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Siniestro vial Un hombre, del cual aún no trascendió su identidad, tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson tras volcar con su auto en inmediaciones de Talcahuano y Manuel Zavalla (ex Cabaña), en Rivadavia. Según muestra un video de una cámara cercana al impacto, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un utilitario que había estacionado. Más detalles en @tiempodesanjuan #siniestrovial #cámaradeseguridad #rivadavia #tiempodesanjuan"
Por Pablo Mendoza

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
