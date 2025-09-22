Rivadavia: cayó "El Bebe" Zúñiga robando materiales valuados en 10.000 dólares

Durante la jornada de este domingo, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste dio con Alejandro David “El Bebe” Zúñiga Vidal (27) , un reconocido delincuente. Lo atrapó con las manos en la masa, le secuestraron materiales de construcción valuado en casi 10.000 dólares.

Investigación Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Confuso episodio Violenta gresca en Rivadavia: uno disparó y el otro respondió a los puntazos, ninguno quiso denunciar

El procedimiento se llevó a cabo en el interior de la Planta Transformadora La Bebida, que pertenece a la empresa Naturgy. Según el relato de los efectivos, los mismos se dirigieron hasta la parte trasera del complejo y se encontraron con tres sujetos saltando la pared y dándose a la fuga para el interior de Villa El Milagro.

Tras varios minutos de persecución, los efectivos dieron con uno de ellos -“El Bebe”-. A este le secuestraron dos cables multifilar para comando interruptor de alto voltaje y según los damnificados está valuado en 10.000 dólares aproximadamente.

Zúñiga Vidal quedó aprehendido en comisaría 38va a la espera de su audiencia en Flagrancia. Provisoriamente quedó en la mira por el delito de robo agravado por escalamiento y por ser en poblado y en banda.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 22.18.03

El prontuario del "Bebe" Zúñiga Vidal

Este sujeto tiene caídas desde hace 15 años. La primera vez que estuvo bajo la lupa de la justicia fue en el 2010 cuando se lo acusó de dos robos, uno de ellos a mano armada. Las otras caídas datan de 2013 también por delitos contra la propiedad.

En 2015 se lo acusó de infringir la Ley 23.737 (estupefacientes). Ese mismo año cayó por un hurto. En 2017 se lo señaló de un delito por amenazas agravadas por el uso de arma. En 2019 por un hecho de daños.

Por años estuvo tranquilo. Hasta que en 2024 hasta la actualidad ha caído en cinco ocasiones. En 2024 le achacaron dos delitos. Y en este año, el 12 de abril desobedeció una orden judicial; y el 23 de junio otra vez por la misma falta.

Esta última es grave, ya que lo acusan del delito de robo agravado.