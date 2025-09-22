lunes 22 de septiembre 2025

Procedimiento

El robo a una casa de Santa Lucía terminó a los tiros entre vecinos

Tres personas quedaron aprehendidas en el medio del caos. Dos de ellos serán juzgados en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Violenta gresca en Santa Lucía. Imagen archivo

Violenta gresca en Santa Lucía. Imagen archivo

En la madrugada de este lunes se produjo un violento episodio entre familias en Santa Lucía. Se desató una gresca entre dos bandos porque uno acusó al otro de haber entrado a robar a su casa. En medio del ‘tole tole’, un vecino “intentó separar la pelea” efectuando tiros al aire.

Al lugar llegó personal policial de la Casilla Policial Pellegrini, Unidad Operativa Barrio Balcarce y Destacamento Alto de Sierra para controlar la situación que se puso muy violenta.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 08.17.56

Este hecho ocurrió en Avenida Libertador, a la altura de Alto de Sierra. Los efectivos actuantes detuvieron a tres personas en total. Dos de ellos por causas penales. Uno caratulado por el delito de robo, el otro por abuso de arma. Ambos serán juzgados por Flagrancia.

Un tercero quedó a disposición del Juzgado de Faltas por provocar inconvenientes en el lugar del hecho.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 08.17.55
Temas
