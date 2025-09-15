El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

El circuito Santa Lucía MX Park recibió al mejor motocross de cuyo, con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja, en la segunda competencia oficial que tuvo este nuevo lugar.

El evento, que también abrió el campeonato sanjuanino, tuvo la organización del Club MX San Juan, la fiscalización de A.S.E.R, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificaciones a partir de las 11:00 hasta las 17:00, con un intervalo sobre las 14:00 para el mantenimiento de la pista. El domingo a las 10:00 se largaron las primeras mangas, hasta las 13:30, y una hora más tarde dieron inicio las segundas mangas, para finalizar a las 17:30 con entrega de premios.

Las categorías Promocional, Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2, formaron parte del evento.

En nuestra provincia, el objetivo es que se reanude la actividad, con una disciplina que está recobrando fuerza con entrenamientos y carreras después de mucho tiempo. A su vez la presencia de motociclistas de la región, resalta esta fecha y le aporta cantidad y calidad de pilotos al espectáculo.

RESULTADOS 5TA FECHA DEL MX CUYANO Y 1ERA FECHA DEL SANJUANINO

PRINCIPIANTES

1° Román Coral (Mendoza)

2° Valentino Gómez

3° Martín Barrio (Mendoza)

4° José Luis Lomoro (Mendoza)

5° Juan Manuel Martín

PROMOCIONAL

1° Agustín Sáenz (Mendoza)

2° Ramiro María (San Luis)

3° Darío Manrique

4° Pedro Páez

5° Kevin Previley (Mendoza)

85cc B

1° Jacob Urfalian (Mendoza)

2° Valentino Espinoza (Mendoza)

3° Karim Carrivale (Mendoza)

4° Juan Ignacio Fernández (Mendoza)

5° Mario Godoy

85cc A

1° Mijael Urfalian (Mendoza)

2° Nahuel Torres (Mendoza)

3° Facundo Bazán (La Rioja)

4° Pedro Gil

5° Jeremías Quiroga (Mendoza)

MASTER C

1° Ricardo Mirá

2° Oscar Oro

3° Miguel Telles

4° Javier Salinas

5° Fernando Bustos

MASTER B

1° Franco Bacari (Córdoba)

2° Daniel Daniele (Mendoza)

3° Julio Mezher (La Rioja)

4° Martin Páez

5° Cristian Arredondo

JUNIOR

1° Fernando Hierrezuelo

2° Gino Cuoghi (Mendoza)

3° Kevin Previley (Mendoza)

4° Agustín Sáenz (Mendoza)

5° Diego Adriazola (Mendoza)

50cc B

1° Augusto Aranda (Mendoza)

2° Tomas Castillo (Mendoza)

3° León Vacari (Córdoba)

4° Espinjo Vacari (Córdoba)

5° Valentino Hierrezuelo

50cc A

1° Benjamín Quiroga

2° Catalina Rodríguez

DAMAS

1° Delfina Rodríguez

2° Lola Mascarel (Mendoza)

3° Guillermina González

4° Morena Olivares

65cc

1° Jeremías Mur (Mendoza)

2° Benjamín Quiroga (Mendoza)

3° Feliciano Senatore

4° Juan Manuel Rubiño

5° Camilo Ruarte

MX2

1° Agustín Gollano (Mendoza)

2° Tomas Bolzonella

3° Braian Telles

4° Nahuel Senatore

5° Leandro Segovia

MX1

1° Arturo Bretillot

2° Matías Castillo (Mendoza)

3° Alejandro Telles

4° David Vargas

5° Alexis Páez