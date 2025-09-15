El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

El circuito Santa Lucía MX Park recibió al mejor motocross de cuyo, con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja, en la segunda competencia oficial que tuvo este nuevo lugar.
El Santa Lucía MX Park fue sede de la segunda fecha oficial de motocross, reuniendo a destacados pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. El circuito sigue consolidándose como un nuevo epicentro del deporte motor en Cuyo.
El evento, que también abrió el campeonato sanjuanino, tuvo la organización del Club MX San Juan, la fiscalización de A.S.E.R, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificaciones a partir de las 11:00 hasta las 17:00, con un intervalo sobre las 14:00 para el mantenimiento de la pista. El domingo a las 10:00 se largaron las primeras mangas, hasta las 13:30, y una hora más tarde dieron inicio las segundas mangas, para finalizar a las 17:30 con entrega de premios.
Las categorías Promocional, Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2, formaron parte del evento.
En nuestra provincia, el objetivo es que se reanude la actividad, con una disciplina que está recobrando fuerza con entrenamientos y carreras después de mucho tiempo. A su vez la presencia de motociclistas de la región, resalta esta fecha y le aporta cantidad y calidad de pilotos al espectáculo.
PRINCIPIANTES
1° Román Coral (Mendoza)
2° Valentino Gómez
3° Martín Barrio (Mendoza)
4° José Luis Lomoro (Mendoza)
5° Juan Manuel Martín
PROMOCIONAL
1° Agustín Sáenz (Mendoza)
2° Ramiro María (San Luis)
3° Darío Manrique
4° Pedro Páez
5° Kevin Previley (Mendoza)
85cc B
1° Jacob Urfalian (Mendoza)
2° Valentino Espinoza (Mendoza)
3° Karim Carrivale (Mendoza)
4° Juan Ignacio Fernández (Mendoza)
5° Mario Godoy
85cc A
1° Mijael Urfalian (Mendoza)
2° Nahuel Torres (Mendoza)
3° Facundo Bazán (La Rioja)
4° Pedro Gil
5° Jeremías Quiroga (Mendoza)
MASTER C
1° Ricardo Mirá
2° Oscar Oro
3° Miguel Telles
4° Javier Salinas
5° Fernando Bustos
MASTER B
1° Franco Bacari (Córdoba)
2° Daniel Daniele (Mendoza)
3° Julio Mezher (La Rioja)
4° Martin Páez
5° Cristian Arredondo
JUNIOR
1° Fernando Hierrezuelo
2° Gino Cuoghi (Mendoza)
3° Kevin Previley (Mendoza)
4° Agustín Sáenz (Mendoza)
5° Diego Adriazola (Mendoza)
50cc B
1° Augusto Aranda (Mendoza)
2° Tomas Castillo (Mendoza)
3° León Vacari (Córdoba)
4° Espinjo Vacari (Córdoba)
5° Valentino Hierrezuelo
50cc A
1° Benjamín Quiroga
2° Catalina Rodríguez
DAMAS
1° Delfina Rodríguez
2° Lola Mascarel (Mendoza)
3° Guillermina González
4° Morena Olivares
65cc
1° Jeremías Mur (Mendoza)
2° Benjamín Quiroga (Mendoza)
3° Feliciano Senatore
4° Juan Manuel Rubiño
5° Camilo Ruarte
MX2
1° Agustín Gollano (Mendoza)
2° Tomas Bolzonella
3° Braian Telles
4° Nahuel Senatore
5° Leandro Segovia
MX1
1° Arturo Bretillot
2° Matías Castillo (Mendoza)
3° Alejandro Telles
4° David Vargas
5° Alexis Páez