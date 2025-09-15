lunes 15 de septiembre 2025

Bandidos rurales

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

El robo fue descubierto este lunes en una finca de esa localidad de Pocito. También entraron a una casa y sustrajeron artefactos.

Por Walter Vilca
Imagen ilustrativa

Una banda ingresó a una finca de Carpintería en horas de la madrugada y robó 4.500 kilos de pasas de uva de un galpón. Aprovechando que no había nadie en la propiedad, también entraron a una vivienda del predio y se llevaron equipos de música.

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió este lunes 15 de agosto. La denuncia fue radicada por Héctor Andrade, propietario de la finca ubicada en calle Sargento Cabral, entre Santa Clara y Genes, quien constató que desconocidos saquearon los bolsones donde se almacenaba la mercadería.

El encargado de la finca lo llamó a primera hora de la mañana para advertirle que personas ajenas habían ingresado. Al llegar al lugar, Andrade comprobó la magnitud del robo: faltaban 4.500 kilos de pasas, confirmaron las fuentes. Los delincuentes rompieron los bolsones para extraer la carga con rapidez. El galpón no contaba con medidas de seguridad, un detalle que para los investigadores habría facilitado la maniobra.

No fue lo único. El dueño también denunció la sustracción de dos parlantes y dos equipos de música en una vivienda dentro del mismo predio. Ese ingreso se habría concretado cuando no había moradores, lo que refuerza la hipótesis de que la banda conocía los movimientos en el lugar y planificó el golpe.

Por el volumen del botín, los pesquisas presumen que utilizaron un vehículo de carga para trasladar la mercadería sin ser detectados. Los primeros en llegar fueron los policías de la Subcomisaría Castro, y luego intervino personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas investigativas.

Temas
