Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

El trabajador rural que estuvo detenido por el robo de pasas de uva.

El casero de una finca de 9 de Julio fue detenido el miércoles pasado por el robo de 400 cajas de pasas de uva, valuadas en 10 millones de pesos, de la misma propiedad. La fiscalía sospecha que el hombre participó en la maniobra delictiva, pero no pudo formalizar los cargos en su contra y, a pedido de la defensa, este viernes debió dejarlo en libertad.

El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto último en la finca donde también funciona el Frigorífico Del Carril, ubicada en calle Costa Canal, 9 de Julio. Roberto Javier Méndez era el casero de la propiedad y las sospechas sobre él surgieron porque afirmó que ese día no vio ni escuchó nada. Lo llamativo fue que los ladrones rompieron la puerta de un depósito y sustrajeron 400 cajas de pasas de uva, una maniobra que seguramente demandó tiempo y difícilmente podía pasar inadvertida. Incluso se especula que utilizaron un vehículo para trasladar el botín. TIEMPO DE SAN JUAN mostró el video de los ladrones en plena acción.

image La fiscal Paula Aarredondo (izquierda) y el ayudante fiscal Carlos Yanzón, de la UFI Delitos contra la Propiedad. Del otro lado, la abogada defensora María Filomena Noriega.

Para la fiscal Paula Aarredondo y el ayudante fiscal Carlos Yanzón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, Méndez integró la banda o, al menos, colaboró en el hecho. Por esa razón, el miércoles pasado lo detuvieron con orden del juez de Garantías Pablo León. Cada caja de pasas de uva valen alrededor de 20 dólares, de modo que el total de los sustraído asciende a los 8.000 dólares. En moneda nacional, están hablando de más de 10.000.000 de pesos.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización, pero la fiscalía no logró imputar al trabajador rural porque aún restan medidas de prueba, entre ellas el análisis de los datos del celular que le fue secuestrado. La abogada María Filomena Noriega, quien había anticipado que rechazaría la imputación, solicitó que se le concediera la inmediata libertad.

image El juez de garantías Pablo León.

La fiscalía notificó al sospechoso sobre la causa penal que se investiga por el robo ocurrido el 9 de agosto y, aunque no formuló cargos, adelantó que lo hará próximamente. Con esto, el juez Pablo León dispuso que Roberto Javier Méndez recuperara la libertad, sin perjuicio de que la investigación penal continúa abierta.