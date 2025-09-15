Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines masculino está cada vez más cerca, y la expectativa crece entre los fanáticos sanjuaninos. Desde esta semana, ya se pueden adquirir los tickets para presenciar este evento de primer nivel que tendrá como epicentro el Estadio Aldo Cantoni y que se jugará del 1 al 5 de octubre.

Deporte motor El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

El video Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Las entradas están disponibles a través del portal Autoentrada ( ventas.autoentrada.com ), y en los próximos días también se podrán comprar directamente en la boletería del estadio.

Precios de entradas y abonos

Los valores varían según la ubicación y el tipo de jornada:

Abono Platea Oeste : $250.000

Abono General : $100.000

Entrada general por día (fase inicial) : $40.000

Entrada general por día (semifinales y final): $50.000

Los menores de hasta 7 años podrán ingresar gratis, mientras que desde los 8 años en adelante deberán abonar entrada. También podrán acceder de forma gratuita las personas con discapacidad y los jubilados, presentando el carnet correspondiente.

El Mundial de Clubes promete ser una verdadera fiesta del deporte sanjuanino, con presencia de equipos de renombre internacional y la pasión inconfundible del público local. Las tribunas del Cantoni volverán a latir al ritmo del stick y la bocha.