Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines masculino está cada vez más cerca, y la expectativa crece entre los fanáticos sanjuaninos. Desde esta semana, ya se pueden adquirir los tickets para presenciar este evento de primer nivel que tendrá como epicentro el Estadio Aldo Cantoni y que se jugará del 1 al 5 de octubre.
Las entradas están disponibles a través del portal Autoentrada (ventas.autoentrada.com), y en los próximos días también se podrán comprar directamente en la boletería del estadio.
Precios de entradas y abonos
Los valores varían según la ubicación y el tipo de jornada:
-
Abono Platea Oeste: $250.000
-
Abono General: $100.000
-
Entrada general por día (fase inicial): $40.000
-
Entrada general por día (semifinales y final): $50.000
Los menores de hasta 7 años podrán ingresar gratis, mientras que desde los 8 años en adelante deberán abonar entrada. También podrán acceder de forma gratuita las personas con discapacidad y los jubilados, presentando el carnet correspondiente.
El Mundial de Clubes promete ser una verdadera fiesta del deporte sanjuanino, con presencia de equipos de renombre internacional y la pasión inconfundible del público local. Las tribunas del Cantoni volverán a latir al ritmo del stick y la bocha.