lunes 15 de septiembre 2025

Atención

Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

Se viene una nueva fiesta del hockey internacional y San Juan vuelve a ser sede. La Copa Banco San Juan, que reunirá a los mejores equipos del mundo en el Aldo Cantoni, ya puso a la venta sus entradas y abonos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mundial de clubes

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines masculino está cada vez más cerca, y la expectativa crece entre los fanáticos sanjuaninos. Desde esta semana, ya se pueden adquirir los tickets para presenciar este evento de primer nivel que tendrá como epicentro el Estadio Aldo Cantoni y que se jugará del 1 al 5 de octubre.

Las entradas están disponibles a través del portal Autoentrada (ventas.autoentrada.com), y en los próximos días también se podrán comprar directamente en la boletería del estadio.

Precios de entradas y abonos

Los valores varían según la ubicación y el tipo de jornada:

  • Abono Platea Oeste: $250.000

  • Abono General: $100.000

  • Entrada general por día (fase inicial): $40.000

  • Entrada general por día (semifinales y final): $50.000

Los menores de hasta 7 años podrán ingresar gratis, mientras que desde los 8 años en adelante deberán abonar entrada. También podrán acceder de forma gratuita las personas con discapacidad y los jubilados, presentando el carnet correspondiente.

El Mundial de Clubes promete ser una verdadera fiesta del deporte sanjuanino, con presencia de equipos de renombre internacional y la pasión inconfundible del público local. Las tribunas del Cantoni volverán a latir al ritmo del stick y la bocha.

