La revancha de Mariano Ramos, el sanjuanino exRiver que ascendió a la Primera del fútbol paraguayo

Después del trago amargo que significó dejar River, Mariano Ramos disfruta de un presente soñado. El lateral derecho sanjuanino, formado en el Atletico de la Juventud Alianza y con seis años en las divisiones inferiores del club de Núñez , fue titular en el triunfo 1-0 de Rubio Ñu sobre Sportivo Carapeguá, resultado que selló el ascenso del “Laureado” a la Primera División de Paraguay para la temporada 2026.

Video Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Un crack sin techo Armand Duplantis batió por 14° vez su récord en salto con pértiga y se consagró tricampeón del mundo

Para Ramos, de 21 años, este momento es un hito personal. Se trata de su primer gran logro vistiendo la camiseta de un club extranjero, tras un 2024 inolvidable en River, donde se consagró campeón de la Copa Proyección y del Trofeo de Campeones Proyección con la Reserva. Sin embargo, al finalizar la temporada quedó libre y comenzó la búsqueda de un nuevo rumbo que lo llevara a crecer como futbolista.

sadff

Su historia arrancó en San Juan, cuando los cazatalentos de River lo seleccionaron tras una destacada actuación en un partido de Alianza frente a Trinidad. Desde entonces, Mariano transitó las inferiores del club millonario y llegó a debutar en la Reserva, categoría donde pasaron figuras como Julián Álvarez, Germán Pezzella y Enzo Fernández.

ramos

Ahora, con Rubio Ñu, Mariano Ramos no solo celebra el ascenso, sino que también se adapta a su primera experiencia internacional. Más allá del gol en contra que definió el partido, su actuación en La Arboleda de Santísima Trinidad confirma que el sanjuanino se ha ganado un lugar protagónico en el equipo albiverde.

fsdf

Rubio Ñu no jugaba en Primera desde 2017 y, con 56 puntos en lo más alto de la Intermedia, todavía sueña con el título de campeón. Para Mariano Ramos, en cambio, el sueño ya empezó a cumplirse: volver a sentirse protagonista, ahora en el fútbol paraguayo, después de dejar atrás el amargo final en River.