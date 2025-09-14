Mirá el golazo olímpico de Di María ante Boca en el Gigante de Arroyito

Ya había pateado tres tiros de esquina en los 23 minutos iniciales del partido. Todos cerrados, con destino hacia el área chica. Pero ninguno directo al arco como ejecutó a los 23 minutos de juego. Ángel Di María, el hombre de los goles inolvidables, el de los golazos menos pensados, probó al arco, la pelota hizo la comba perfecta para sorprender a Brey, y se coló por el segundo palo. Gol no, ¡golazo! Sí, olímpico, para poner el 1-1 parcial de Rosario Central ante Boca.

La zurda de Angelito dibujó otro golazo para su colección. No tiene, obviamente, el valor futbolístico de los convertidos en la Selección (el del título para la Copa América 2021 en el Maracaná ante Brasil, el de la Finalissima 2022 ante Italia y el gol ante Francia en la final de Qatar 2022) pero seguramente también quedará en el recuerdo de los hinchas del Canalla. Un gol olímpico, y a Boca nada menos, no es una cosa de todos los días...

YA TIENE EXPERIENCIA...

Battaglia, de cabeza, había puesto en ventaja al equipo de Miguel Ángel Russo (ovacionado en la previa por toda la cancha) pero la ventaja al Xeneize le duró menos de cinco minutos. Hasta que Di María fue a patear ese córner y frotó la lámpara. ¿Hubo responsabilidad de Brey en el 1-1? Sí, al arquero de Boca se lo vio sorprendido y mal parado. Pero el gran mérito fue de Angelito, que ya sabe lo que es convertir por esa vía. La última vez fue contra el RB Salzburgo por la Champions 203/24, con la camiseta del Benfica.