Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Es mamá de Juana de seis años, y está esperando a Vicente, su segundo hijo. Esta vez, decidió vivir la maternidad de una manera distinta: con más fuerza, movimiento y energía. Totalmente alejada de los viejos mandatos que asocian el embarazo con la pausa absoluta, Lucía Tejada demuestra que se puede llevar una gestación activa, saludable y segura. La chica gym que desafía el entrenamiento exigido con una panza de seis meses.

Superación Su madre lo golpeaba y sobrevivió a un tiro en la cabeza: la dura historia de Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo

Debut en el Mundial La espectacular remontada de la selección argentina de voleibol, con los sanjuaninos Sánchez y Armoa, ante Finlandia

La sanjuanina es alumna de LIFE, un gimnasio capitalino, y cada semana lleva su entrenamiento al pie de la letra: realiza ejercicios adaptados, siempre evitando el impacto, pero sin resignar esfuerzo en su actividad física. Entre sus entrenamientos más exigentes, destaca las sentadillas con 35 kilos de peso, que realiza sin molestias. "La verdad que no me genera ningún inconveniente estar ebarazada, puedo hacer gimnasia normal", comentó a Tiempo de San Juan .

Lucía no entrena para verse mejor, entrena para sentirse bien. No busca una panza fitness, sino un embarazo con fuerza y salud. Dice que moverse embarazada la ayuda a estar más conectada con su cuerpo, y con Vicente, el bebé que viene en camino. Y cada día le mete pilas a su rutina como si la panza no pesara nada.

Su historia rompe con todos esos miedos que todavía circulan: que no se puede, que hay que parar, que es peligroso. Pero ella demuestra lo contrario: con control médico y una rutina bien pensada, entrenar embarazada es no solo posible, sino súper recomendable.

El video: