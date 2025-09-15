lunes 15 de septiembre 2025

Turismo Carretera

Tobías Martínez tuvo una carrera para el olvido en San Luis

El sanjuanino tuvo que abandonar en la vuelta nueve. El ganador fue Agustín Canapino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El sanjuanino Tobías Martínez (Toyota) no tuvo el mejor de los fines de semana en su carrera por el Turismo Carretera. Terminó en los últimos puestos ya que tuvo que abandonar en la vuelta 9.

tremenda batalla campal en un partido de futbol: lluvia de piedras, pinas y corridas dentro de un camping de pocito
Video

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito
los heroes silenciosos detras de solicitadisimo, el caballo campeon del clasico sarmiento
Historia

Los héroes silenciosos detrás de "Solicitadísimo", el caballo campeón del Clásico Sarmiento

El ganador de esta carrera fue Agustín Canapino con su Chevrolet Camaro y el podio lo completaron, Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

El sanjuanino había tenido un fin de semana a media máquina, ya que en la clasificación terminó en puesto 25 a 1,406 segundos del primero. El ritmo de carrera era bueno, pero quedó fuera en el noveno giro.

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

La 'Negra Eve', la futbolista que creció jugando picaditos en la cancha de Árbol Verde y hoy es una referente del fútbol femenino

Di María y Paredes brillaron en un empate vibrante entre Central y Boca

Mirá el golazo olímpico de Di María ante Boca en el Gigante de Arroyito

Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

La espectacular remontada de la selección argentina de voleibol, con los sanjuaninos Sánchez y Armoa, ante Finlandia

Su madre lo golpeaba y sobrevivió a un tiro en la cabeza: la dura historia de Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo

