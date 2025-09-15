Tobías Martínez tuvo una carrera para el olvido en San Luis

El sanjuanino Tobías Martínez (Toyota) no tuvo el mejor de los fines de semana en su carrera por el Turismo Carretera. Terminó en los últimos puestos ya que tuvo que abandonar en la vuelta 9.

El ganador de esta carrera fue Agustín Canapino con su Chevrolet Camaro y el podio lo completaron, Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

El sanjuanino había tenido un fin de semana a media máquina, ya que en la clasificación terminó en puesto 25 a 1,406 segundos del primero. El ritmo de carrera era bueno, pero quedó fuera en el noveno giro.

