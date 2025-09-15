lunes 15 de septiembre 2025

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

El violento episodio ocurrió el último sábado en el camping de ATE, durante un encuentro del torneo “San Juan Deportivo”. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un torneo amateur de fútbol terminó en escándalo en Pocito. El último sábado por la tarde, en pleno partido disputado en el camping de ATE, se desató una verdadera batalla campal que incluyó piedrazos, piñas y corridas, generando momentos de pánico entre las familias que estaban presentes en el lugar.

De acuerdo a lo que relató un testigo a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió durante el torneo San Juan Deportivo, un campeonato que reúne a más de 60 equipos divididos en categorías A y B.

En el violento episodio de este sábado hubo personas lastimadas y presencia de la Policía, aunque el hecho no trascendió oficialmente. Según quienes presenciaron la escena, incluso hubo niños que quedaron en medio de la pelea, expuestos a un contexto caótico. Además, circulan varios videos del momento, aunque no todos se hicieron públicos.

