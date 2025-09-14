Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani continúa sumando gloria en Europa. Este domingo, el pedalero de 29 años coronó su temporada en Portugal con una nueva victoria al imponerse en la carrera “12 Boletas a Gafa”, poniendo el broche de oro a un año soñado.

Tivani, que defiende los colores del Aviludo-Louletano-Loulé, llega a este triunfo apenas días después de haberse consagrado campeón del Gran Premio Jornal de Notícias, una exigente competencia de nueve etapas en la que ganó cuatro parciales y terminó al tope de la clasificación general con 42 segundos de ventaja sobre el español Raúl Rota. El podio lo completó el portugués Pedro Silva, a 44 segundos del líder.

Este título se suma a una campaña excepcional en la que el sanjuanino ya había levantado el trofeo de la Volta a San Juan, además de adjudicarse dos etapas de la Volta a Portugal y las clasificaciones por puntos y montaña en la Volta al Algarve.

