Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

El Servicio Meteorológico anticipa la presencia de chaparrones en la provincia. Habrá viento sur con ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El tiempo en San Juan cambiará sobre el final de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarán entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, en pleno festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. A preparar al paraguas.

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde-noche se esperan chaparrones con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura máxima será de 18°C, con viento del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El domingo será aún más fresco e inestable: se anticipan chaparrones tanto en la madrugada y la mañana como durante la tarde-noche, con una probabilidad similar de precipitación. La mínima estará en 10°C y la máxima apenas llegará a 16°C, lo que convertirá a esa jornada en la más fría de la semana.

Antes, cómo estará el tiempo

En la previa, los días se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre los 21°C y los 30°C, destacándose el jueves 18, cuando se esperan 30°C.

En conclusión, el paraguas y el abrigo serán aliados indispensables el próximo fin de semana en San Juan.

