lunes 15 de septiembre 2025

Declaraciones

El Ministro de Turismo habló sobre las entradas de la Fiesta del Sol: qué dijo

En cuanto al acceso a los tickets, Guido Romero anticipó que se están ultimando gestiones con el Banco San Juan para ofrecer opciones de financiación

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, manifestó en rueda de prensa donde adelantó detalles sobre la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol 2025. El funcionario indicó que el equipo continúa trabajando en la organización, con énfasis en la selección de convocatorias, la coordinación con los expositores privados y el desarrollo del espectáculo central.

El ministro remarcó que la definición de la grilla es un paso fundamental para avanzar con la venta de entradas. En este marco, aclaró: “No podés vender entradas si no tenés la grilla. Esperamos contar con ella lo más pronto posible”.

En cuanto al acceso a los tickets, el ministro anticipó que se están ultimando gestiones con el Banco San Juan para ofrecer opciones de financiación. “Queremos que los sanjuaninos puedan adquirir sus entradas en cuotas, pero primero necesitamos definir la grilla, los precios y la disponibilidad”, explicó.

El funcionario destacó que su equipo “sigue trabajando en el análisis de las convocatorias, en la coordinación con los privados interesados en participar dentro de los stands, y también en la producción del espectáculo central y las actividades previas”.

Además, señaló que, por el momento, no hay una grilla de artistas confirmada debido a que “todavía no están firmados los contratos”. Recordó que en la edición pasada los nombres iniciales no coincidieron con los que finalmente subieron al escenario.

Romero también subrayó que la organización está poniendo el foco en fortalecer la participación del sector privado, con el objetivo de diversificar las propuestas gastronómicas, culturales y comerciales en el predio. “La Fiesta del Sol es una vidriera de nuestra identidad y un motor para el turismo, por eso queremos que cada año crezca y sea más atractiva tanto para los sanjuaninos como para quienes nos visitan”, concluyó.

