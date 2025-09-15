Buscan a familiares de joven internado en delicado estado en el Hospital Marcial Quiroga

El Hospital Marcial Quiroga solicita ayuda para ubicar a los familiares de Fernando Nicolás Soria, de 29 años, DNI 39.325.318. El paciente ingresó al nosocomio sin acompañantes ni familiares y se encuentra en situación de calle.

Actualmente, Fernando está internado en el Servicio de Clínica Médica Hombres y su estado de salud es delicado. Ante esta situación, el hospital hace un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre sus familiares.

Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de los familiares de Fernando deben acercarse al Servicio de Trabajo Social del Hospital Marcial Quiroga en horario de mañana, o comunicarse al teléfono 4324700, interno 4795.

