lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interesante oportunidad

San Juan refuerza su proyección internacional en la lírica con un importante concurso

Se trata de “Ópera Cangemi” y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 25 de septiembre. Está dirigido a jóvenes cantantes líricos de toda Latinoamérica

Por Redacción Tiempo de San Juan
La soprano Verónica Cangemi está al frente del importante concurso de canto lírico que acogerá el Teatro del Bicentenario de San Juan

La soprano Verónica Cangemi está al frente del importante concurso de canto lírico que acogerá el Teatro del Bicentenario de San Juan

Se viene la segunda edición del Concurso Internacional de Canto Lírico “Ópera Cangemi”, que tendrá lugar en San Juan del 5 al 10 de octubre de 2025.

Lee además
El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos
Con calorcito, así se presentará el tiempo este lunes en San Juan. 
Pronóstico

¿Sigue el calorcito?, mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

Este certamen de alto nivel, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Teatro del Bicentenario, posiciona a San Juan como una de las sedes más relevantes en el circuito de formación y proyección artística del canto lírico en América Latina, abriendo sus puertas a jóvenes talentos de toda la región.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de septiembre, y los interesados podrán acceder a las bases, condiciones y formulario de inscripción a través de este enlace.

El concurso, ideado y liderado por la reconocida soprano Verónica Cangemi, está dirigido a jóvenes cantantes líricos de toda Latinoamérica. Esta iniciativa busca brindarles una plataforma de proyección internacional, permitiéndoles mostrar su talento ante un jurado de destacadas figuras del ámbito operístico mundial.

La competencia comenzará con una primera fase en la que los participantes deberán interpretar dos arias de ópera a elección. Quienes avancen a las instancias de semifinal y final presentarán una selección de obras determinada por el jurado.

La edición culminará con el Concierto de los Galardonados, que se llevará a cabo el 10 de octubre, a las 19, en el TB, ofreciendo al público local la posibilidad de descubrir a las nuevas promesas de la lírica.

Los ganadores recibirán importantes premios. El primero será de 5.000 dólares, mientras que el se reforzará el compromiso del certamen con el crecimiento y la proyección profesional de los artistas.

El jurado estará integrado por figuras de reconocimiento internacional como Collin Michael Brush, director del Houston Grand Opera Studio (Estados Unidos); Beatrice Venezi, directora de orquesta del Teatro Colón de Italia; y Alejandro Abrante, director de teatro en España, junto a la dirección artística de Verónica Cangemi.

Para Cangemi, este certamen representa mucho más que un espacio de competencia: “Los concursos de canto ofrecen una oportunidad única de crecer, de superar miedos y de descubrirse a uno mismo en medio de la música y de quienes comparten la misma pasión. Apoyarlos es creer en el arte, en la juventud y en la capacidad de la música para unirnos más allá de las fronteras”.

Las bases y condiciones están disponibles en www.operacangemi.com y las consultas se realizan vía mail a [email protected]

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia

San Juan y el desafío de la crisis hídrica: la advertencia de tres expertos

Comerciantes Unidos afirmó que aumentó el cierre de kioscos y panaderías en San Juan

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

Conocé el top 5 de mejores planes para despedir el invierno en San Juan, según la IA

El gentil gesto que tuvo Marcelo Orrego durante el acto de Sarmiento que se hizo viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuanto tardaron los egresados universitarios de la unsj en recibirse y el sorprendente dato pandemico
Educación

Cuánto tardaron los egresados universitarios de la UNSJ en recibirse y el sorprendente dato pandémico

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Te Puede Interesar

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los módulos-cárcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

La historia del Club Social y Deportivo San Agustín.  video
Pasiones del Interior

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco
Debate oral

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos