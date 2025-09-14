domingo 14 de septiembre 2025

Mirá las fotos

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia

La feria reunió a productores, empresas y público en general en una jornada de degustaciones, ventas y actividades recreativas, con un cierre especial en la final del concurso de la Pizza Sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el olivo como emblema y la producción sanjuanina como carta de presentación, este domingo se realizó una nueva edición de la Expo Olivícola en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Organizada por el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo, la feria convocó a productores, emprendedores y vecinos que disfrutaron de una jornada marcada por los sabores, la innovación y la oferta gastronómica local. ¿El gran ganador de la noche? Alex Lara de la pizzería Rigoletto.

Expertos dicen que San Juan se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes y se debe mejorar la gestión del agua. 
Informe sobre el agua

San Juan y el desafío de la crisis hídrica: la advertencia de tres expertos
comerciantes unidos afirmo que aumento el cierre de kioscos y panaderias en san juan
Relevamiento del sector

Comerciantes Unidos afirmó que aumentó el cierre de kioscos y panaderías en San Juan
image

El evento permitió recorrer un amplio universo de productos: aceites de alta gama, aceitunas de distintas variedades, cremas elaboradas con extractos de olivo y otros productos regionales. Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los procesos de producción y los usos del olivo, fortaleciendo la promoción y comercialización de los elaboradores de la provincia.

image

La propuesta incluyó food trucks, degustaciones guiadas y sorteos, que crearon un clima distendido y familiar. Entre las innovaciones más curiosas, se destacaron los helados elaborados con aceite de oliva, que despertaron la atención de los asistentes.

image

Como cierre del evento, en el escenario principal se desarrolló la final del concurso de la Pizza Sanjuanina, donde los pizzero locales compitieron por el reconocimiento al mejor de la provincia, generando entusiasmo entre los sanjuaninos presentes.

image

Durante la jornada también se destacaron las actividades de negocios previas, como la Ronda de Negocios del viernes, que reunió a 37 empresas locales y nacionales y a cinco importadores internacionales, en una agenda orientada a concretar acuerdos para la compra de aceites, aceitunas, vinos, tomate triturado y otros productos. La actividad contó con el acompañamiento de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos.

image
image
image
image
