Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia

Con el olivo como emblema y la producción sanjuanina como carta de presentación, este domingo se realizó una nueva edición de la Expo Olivícola en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Organizada por el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo, la feria convocó a productores, emprendedores y vecinos que disfrutaron de una jornada marcada por los sabores, la innovación y la oferta gastronómica local. ¿El gran ganador de la noche? Alex Lara de la pizzería Rigoletto.

El evento permitió recorrer un amplio universo de productos: aceites de alta gama, aceitunas de distintas variedades, cremas elaboradas con extractos de olivo y otros productos regionales. Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los procesos de producción y los usos del olivo, fortaleciendo la promoción y comercialización de los elaboradores de la provincia.

La propuesta incluyó food trucks, degustaciones guiadas y sorteos, que crearon un clima distendido y familiar. Entre las innovaciones más curiosas, se destacaron los helados elaborados con aceite de oliva, que despertaron la atención de los asistentes.

Como cierre del evento, en el escenario principal se desarrolló la final del concurso de la Pizza Sanjuanina, donde los pizzero locales compitieron por el reconocimiento al mejor de la provincia, generando entusiasmo entre los sanjuaninos presentes.

Durante la jornada también se destacaron las actividades de negocios previas, como la Ronda de Negocios del viernes, que reunió a 37 empresas locales y nacionales y a cinco importadores internacionales, en una agenda orientada a concretar acuerdos para la compra de aceites, aceitunas, vinos, tomate triturado y otros productos. La actividad contó con el acompañamiento de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos.

