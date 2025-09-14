domingo 14 de septiembre 2025

En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

El siniestro ocurrió entre un Renault Clio y un Volkswagen Gol Trend. Como consecuencia tres persona resultaron hospitalizadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-14 at 8.54.43 AM(1)

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la noche de este sábado sobre la Ruta 20, 100 metros antes de calle Solís, a la altura del cementerio de 9 de Julio, cuando dos vehículos impactaron de frente y dejaron como saldo tres personas hospitalizadas.

En San Juan, vía libre para hacer una mega rotonda en la "zona de la muerte"
Obra con fondos provinciales

En San Juan, vía libre para hacer una mega rotonda en la "zona de la muerte"
Intento de robo en Albardón: cayó el "Chonono", un delincuente con pedido de captura
Flagrancia

Intento de robo en Albardón: cayó el "Chonono", un delincuente con pedido de captura

Según informaron fuentes policiales, uno de los autos involucrados fue un Volkswagen Gol Trend color gris, conducido por Daniela Belis, de 28 años, quien viajaba acompañada por Kevin Daniel Gallardo, también de 28 años.

Sin título-1

El otro rodado fue un Renault Clio blanco, dominio, manejado por Gustavo Fernando Flores, de 50 años.

Sin título-1

El siniestro ocurrió cuando Flores circulaba en sentido Este-Oeste, mientras que Belis lo hacía en dirección contraria, es decir Oeste-Este. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente, precisamente del lado del conductor.

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladados al Hospital Rawson. Belis ingresó con un golpe en la cabeza, Gallardo sufrió politraumatismos y Flores manifestó dolor en el pecho.

En tanto, los efectivos constataron que el señor Flores presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que se dispuso la intervención de un dosajista en el nosocomio para determinar el nivel de alcoholemia.

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

La drogadicción se trabaja en San Juan desde diversas aristas y el deporte es una herramienta fundamental. En la foto, jóvenes en rehabilitación bajo la tutela del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. 
Informe especial

Radiografía de la drogadicción en San Juan y el nuevo abordaje estatal para salvar vidas

Por Miriam Walter
El fallido robo que terminó con el asesinato de una anciana en Villa del Carril
Historias del Crimen

El fallido robo que terminó con el asesinato de una anciana en Villa del Carril

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

