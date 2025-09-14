domingo 14 de septiembre 2025

Pelea

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Ocurrió durante la madrugada del domingo y generó caos en la zona. Debió intervenir la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En las primeras horas de este domingo, se registró un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes a la salida de un conocido boliche ubicado sobre la Lateral de Avenida Circunvalación, en Capital.

El conflicto se produjo minutos después de la medianoche, cuando los jóvenes comenzaron a golpearse con puños y patadas en la calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la parte trasera del local.

Testigos señalaron que todos los involucrados eran hombres y que la pelea se desarrolló en plena vía pública, generando desorden y preocupación entre quienes transitaban la zona. La situación se mantuvo durante varios minutos hasta que intervino el personal de seguridad del lugar para controlar el incidente.

