Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

En las primeras horas de este domingo, se registró un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes a la salida de un conocido boliche ubicado sobre la Lateral de Avenida Circunvalación, en Capital.

El conflicto se produjo minutos después de la medianoche, cuando los jóvenes comenzaron a golpearse con puños y patadas en la calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la parte trasera del local.

Testigos señalaron que todos los involucrados eran hombres y que la pelea se desarrolló en plena vía pública, generando desorden y preocupación entre quienes transitaban la zona. La situación se mantuvo durante varios minutos hasta que intervino el personal de seguridad del lugar para controlar el incidente.

