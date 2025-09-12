Para la IA, cuáles son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en San Juan

San Juan se ha convertido en un polo educativo y profesional en constante crecimiento. Cada año, cientos de jóvenes buscan orientación sobre qué estudiar para asegurar buenas oportunidades laborales. Para responder a esta inquietud, consultamos a herramientas de Inteligencia Artificial (IA) , que analizaron las tendencias del mercado y los datos sobre empleabilidad de carreras universitarias en la provincia.

Según este análisis, estas son las cinco carreras con mayor salida laboral en San Juan:

1. Ingeniería en Minas

La actividad minera es uno de los motores de la economía local, con proyectos metalíferos y no metalíferos en expansión. Los profesionales especializados en geología, perforación y extracción tienen alta demanda en empresas nacionales e internacionales radicadas en la provincia.

2. Enfermería

La creciente necesidad de personal de salud, sumada al envejecimiento poblacional y a la expansión de servicios privados y públicos, posiciona a Enfermería como una opción segura para quienes buscan estabilidad y rápida inserción laboral.

3. Ingeniería en Sistemas y Programación

La digitalización de los procesos productivos, el auge del comercio electrónico y el desarrollo de software hacen que los perfiles tecnológicos sean cada vez más buscados. En San Juan, empresas y organismos estatales incorporan profesionales capaces de diseñar, implementar y mantener soluciones informáticas.

4. Administración de Empresas

La apertura de nuevos emprendimientos y la profesionalización de pymes locales requieren especialistas en gestión, finanzas y planificación estratégica. Esta carrera ofrece salidas tanto en el sector privado como en organismos estatales.

5. Contador Público

La necesidad de llevar adelante auditorías, balances y asesoramiento fiscal mantiene vigente la demanda de contadores. En San Juan, este perfil es requerido tanto por estudios contables como por compañías de diversos rubros.