viernes 12 de septiembre 2025

Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

La iniciativa responde a la demanda de los vecinos y pretende garantizar un servicio más eficiente y cercano, sin afectar los tiempos de viaje ni la prestación habitual en otros tramos de los recorridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció que, a partir del próximo 15 de septiembre, las líneas de colectivos 263 y 264 de la Red Tulum tendrán nuevos recorridos en Los Berros, Sarmiento.

La medida se implementará en carácter de prueba durante 30 días, según informó la Dirección de Coordinación de Red Tulum. Los cambios buscan optimizar la accesibilidad en barrios y centros comunitarios de la zona. Entre las principales modificaciones se destaca una mayor cobertura en los barrios Del Carmen II y Conjunto 4, además de un desvío hacia el CIC Los Berros, con el objetivo de mejorar la conectividad con este centro comunitario.

Según el Ministerio, la iniciativa responde a la demanda de los vecinos y pretende garantizar un servicio más eficiente y cercano, sin afectar los tiempos de viaje ni la prestación habitual en otros tramos de los recorridos.

Tras el período de prueba de un mes, se evaluará la efectividad de los nuevos trazados para definir su implementación definitiva.

