viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

Por primera vez, el Gobierno de San Juan endureció su postura y exigió una definición inmediata de la Ley de Glaciares. Alerta que la falta de reglas claras frena los dos proyectos mineros más grandes de su cordillera.

Por Elizabeth Pérez
Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.&nbsp;

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería. 

El gobierno de San Juan, a través del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, lanzó un mensaje directo y contundente al Gobierno Nacional para que avance en la reglamentación de la Ley de Glaciares, una medida que considera indispensable para que los grandes proyectos mineros que esperan en la cordillera puedan avanzar. Perea advirtió que, sin una reglamentación legislativa, la puesta en marcha de iniciativas de clase mundial como Vicuña y Pachón, entre otros, no podrá concretarse.

Lee además
por decreto, milei modificara la ley de glaciares para atraer proyectos mineros o petroleros
Con impacto en San Juan

Por decreto, Milei modificará la Ley de Glaciares para atraer proyectos mineros o petroleros
La Nación anunció que cambiará con un decreto la Ley de Glaciares. 
Cambios

Minería y glaciares: repercusiones en San Juan ante un decreto que puede redefinir su futuro

“Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que den a la luz esos proyectos, como también el RIGI”, dijo Perea, en declaraciones al programa Es lo que hay, reproducidas por Canal 13.

Embed - Juan Pablo Perea, Ministro de Minería - Es lo que Hay 10/09/2025

El reclamo provincial

Por primera vez el reclamo provincial subió de tono. Las autoridades sostienen que la actual ley nacional, aprobada en 2010, es ambigua y eso frena inversiones millonarias en la minería.

Perea reclamó que la norma se reglamente diferenciando técnicamente entre los glaciares que son reservas activas de agua y por lo tanto intocables, y los glaciares de escombros o permafrost, que no aportan recursos hídricos.

“El objetivo es proteger efectivamente lo que se debe proteger, y eso no se toca de ninguna manera. Pero no se puede frenar todo indiscriminadamente”, sostuvo el funcionario.

La Ley de Glaciares prohíbe actividades que puedan afectar cuerpos de hielo y permafrost, pero no detalla categorías ni niveles de impacto, lo que, según la visión sanjuanina, abre un margen de interpretación que paraliza los proyectos.

El ministro insistió en que la reglamentación debe tomar como referencia la clasificación de la Asociación Internacional del Permafrost, que distingue los glaciares “blancos”, como el Perito Moreno, de los glaciares de escombros. “Un glaciar no se mueve ni se rompe ni se extingue. Lo que hay que resguardar es la reserva activa de agua que aporta”, explicó.

Los proyectos en espera

La indefinición nacional mantiene en pausa proyectos como Vicuña y Pachón, ambos considerados estratégicos por su potencial en cobre. En el caso de Vicuña (que reúne los proyectos Josemaría y Filo del Sol) en Iglesia, Perea destacó un impedimento claro: a pocos kilómetros de su zona de desarrollo se encuentra el glaciar G110, lo que obliga a contar con una reglamentación que determine con precisión hasta dónde se extiende la zona de exclusión.

Dijo también que el proyecto Pachón en Calingasta atraviesa un escenario similar. Los Azules, en tanto, busca financiamiento desde hace años, un proceso que, según Perea, se complica aún más en un contexto de incertidumbre legal.

El planteo sanjuanino apunta a un equilibrio: cuidar las reservas hídricas sin detener la minería, que es la principal apuesta económica de la provincia. El ministro fue enfático en destacar que “lo que aporta agua no se negocia, no se toca”, pero también remarcó que no se pueden perder oportunidades por las indefiniciones políticas nacionales.

Se suman voces

Simultáneamente, el referente político y minero, Mario Capello también se refirió al tema. Recordó en la red social X que él desde 2014 y el Grupo Sarmiento (al que pertenece) desde 2022 sostienen que urge reglamentar una ley que no existe en todo el mundo como es la Ley de Glaciares.

“Dicha propuesta fue elaborada con fundamentos legales, técnicos y científicos irrefutables, desde el mejor conocimiento”, dijo. Antes también se refirió a los frenos que sufre la minería en el programa Paren las rotativas, de Tiempo de San Juan.

A su vez, el miércoles 10 de setiembre, en el debate de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, junto con la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, también alertó sobre la Ley de Glaciares y cómo sus imprecisiones afectan directamente al desarrollo de los proyectos.

“El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”, dijo y explicó que se la llama ‘Ley de Glaciares’, pero en realidad su texto se refiere a crioformas, un concepto mucho más amplio y que incluye formaciones que no cumplen una función hídrica significativa. “Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares”, pero advirtió que esta ley es lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva, además de la minería.

Temas
Seguí leyendo

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Conocé el top 5 de mejores planes para despedir el invierno en San Juan, según la IA

El gentil gesto que tuvo Marcelo Orrego durante el acto de Sarmiento que se hizo viral

Caputo habló de la apertura de sobres para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales: ¿afectará a San Juan?

Para la IA, cuáles son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en San Juan

¡Qué elegancia la de Francia! Encontraron al vendedor más "pitucón" de San Juan y mostró lo que ofrece

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el dolar blue en san juan aumento a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

La Liga Universitaria vivió un finde de emociones en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana