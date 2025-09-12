Conocé el top 5 de mejores planes para despedir el invierno en San Juan, según la IA

Con la llegada de los últimos días de invierno , muchos buscan formas de aprovechar al máximo la temporada antes de la llegada de la primavera en San Juan . Si estás planeando un fin de semana diferente, estos cinco planes son ideales para despedir el frío y disfrutar al aire libre o en espacios acogedores.

El invierno deja paisajes únicos en los cerros sanjuaninos. Desde Caminos del Sol hasta Las Leñas, las excursiones permiten disfrutar de nieve, trekking y vistas panorámicas perfectas para fotografías. Ideal para familias, amigos o escapadas románticas.

Visitas a viñedos y bodegas

San Juan es cuna del vino. Aprovechá los días más frescos para recorrer bodegas, probar vinos locales y aprender sobre el proceso de elaboración. Algunas ofrecen degustaciones y maridajes especiales pensados para la temporada.

Spa y relajación en termas

Despedir el invierno también puede ser sinónimo de descanso. Las termas de la provincia son el plan perfecto para relajarse con baños calientes, masajes y tratamientos rejuvenecedores.

Gastronomía invernal en restaurantes locales

Nada mejor que un plato caliente para cerrar la estación. Desde guisos tradicionales hasta postres con chocolate, los restaurantes de San Juan ofrecen menús especiales para saborear el invierno antes de que se vaya.

Eventos culturales y musicales

Conciertos, obras de teatro y exposiciones artísticas son opciones ideales para disfrutar del frío sin pasar demasiado tiempo al aire libre. Consultá la agenda cultural local y reservá tu lugar con anticipación.